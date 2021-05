Nell’antica Benevento un ateneo giovane, dinamico e a misura di studente

Università degli Studi del Sannio

Un’immagine della Biblioteca di Palazzo De Simone

L'Università del Sannio, parte integrante dell'antica Benevento, città sannita, romana e capitale della Longobardia minore, offre un piacevole e stimolante ambiente di studio e di ricerca. Un vero e proprio campus urbano. Qui è possibile studiare Ingegneria, Economia, Giurisprudenza, Statistica, Geologia e Biologia.

I quattro motivi per scegliere UniSannio

Perché è un ateneo perfettamente integrato nel territorio, pieno di storia e riferimenti culturali. Un campus urbano in cui trovare tutto quello che occorre per costruire il proprio futuro.

Perché offre tanti indirizzi tra cui scegliere. L'offerta formativa di UniSannio permette ad ogni studente di seguire il proprio percorso e di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Perché esiste un rapporto diretto tra gli studenti e i docenti.

Perché la rete di rapporti internazionali sviluppata con prestigiosi atenei in tutto il mondo permette agli studenti di confrontarsi con nuove realtà per completare al meglio il proprio percorso formativo.

L’offerta formativa: 21 corsi di studio al passo con i tempi

Chi sceglie di studiare a Benevento non ha ripensamenti. È quanto raccontano i sondaggi sul grado di soddisfazione degli studenti che premiano ogni anno i vantaggi di un ambiente aperto e flessibile che favorisce la reciprocità delle relazioni.

L’offerta formativa risponde alle esigenze del mercato del lavoro, fornendo una valida preparazione di base insieme agli strumenti per affrontare con successo la carriera futura.

Ventuno corsi di studio, a cui si aggiungono tre corsi di dottorato. La novità di quest’anno riguarda il corso di laurea magistrale in Ingegneria Biomedica, in fase di accreditamento, insieme alle Università del Molise e di Cassino.

Laurea di primo livello in:

Economia Aziendale

Economia Bancaria e Finanziaria

Ingegneria Civile

Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni

Ingegneria Energetica

Ingegneria Informatica

Geologia per la sostenibilità ambientale

Scienze Statistiche e Attuariali

Biotecnologie

Scienze Biologiche

Laurea Magistrale in:

Giurisprudenza (Ciclo Unico)

Economia e Management

Ingegneria Civile

Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni

Ingegneria Energetica

Ingegneria Informatica

Geotecnologie per le Risorse, l'Ambiente e i Rischi

Scienze Statistiche e Attuariali

Biologia

Biotecnologie genetiche e molecolari

Laurea sperimentale ad orientamento professionale in:

Tecnologie alimentari per le produzioni dolciarie

Corsi di Dottorato:

Dottorato in Persona, Mercato, Istituzioni

Dottorato in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Salute

Dottorato in Tecnologie dell'Informazione per l'Ingegneria

Entra in contatto con UNISANNIO

Prenota on line un appuntamento per conoscere il percorso più adatto a te

L’impegno dell’Università del Sannio nel supportare le future matricole nella scelta universitaria non si è fermato neanche in epoca Covid-19. Con l’orientamento online l’ateneo risponde a tutte le richieste di informazioni su corsi e attività didattiche.

Docenti, studenti e personale degli uffici sono, infatti, a disposizione per risolvere ogni dubbio e per fornire spunti di riflessione a chi sta disegnando il proprio futuro. Prenota un appuntamento da www.unisannio.it

Occhio al web per le immatricolazioni aperte da metà luglio

Chi sceglie di studiare a Benevento deve prenotarsi on line alle prove d’ingresso dal sito www.unisannio.it. Per tutti i corsi di laurea triennale il test è obbligatorio ma non è selettivo. In particolare, la prova serve a valutare la preparazione generale delle matricole prima di formalizzare l’iscrizione. Il corso professionalizzante in Tecnologie alimentari per le produzioni dolciarie è invece riservato, dopo un test d’ingresso, a 25 studenti.

