Nuovi corsi di economia per la Parthenope che riapre la sede di Nola

Nuovo slancio alla Scuola di Economia e Giurisprudenza dell’Università Parthenope che quest’anno apre nuovamente le porte della sede di Nola, dopo anni di interruzione.L’Ateneo torna nel territorio nolano con una offerta formativa del tutto nuova per il panorama campano e del sud Italia: il corso di studi in “” che afferisce al Dipartimento di Studi Economici e Giuridici, il primo della Classe di laurea L-33 (Scienze economiche) attivato nel Centro-Sud Italia. Il Corso di Studio mira a formare esperti in scienze economiche e manageriali le cui competenze permettono di preparare indicazioni e proposte su questioni di natura economico-aziendale, con attenzione agli aspetti contabili e finanziario-assicurativi. Secondo i dati occupazionali di AlmaLaurea di questo Corso attivo presso Atenei del Nord Italia, si ha un riscontro positivo in termini di occupazione professionale post-laurea.Lezioni in presenza per le numerose matricole che già si sono iscritte al corso e frequenteranno presso l’Auditorium del Rione Gescal, messo a disposizione dall’amministrazione comunale in attesa che si completino i lavori della sede definitiva che sarà realizzata ex novo dall’Ateneo nei pressi dell’ospedale.“E’ evidente che questo è solo il primo passo – ha sottolineato il Rettore Carotenuto – e partiamo con un corso in area economica poiché qui c’è una realtà industriale importante, il secondo corso di studi che attiveremo è relativo all’area informatica e stiamo ragionando sull’attivazione di un terzo corso di studio”. Soddisfatto il Prorettore alla Didattica dell’Ateneo, prof. Antonio Garofalo che ha dato grande impulso alla realizzazione del corso: “E’ nostro dovere offrire ai giovani opportunità di formazione sempre più ampie ed alla Campania la possibilità di non perdere studenti bravi e preparati che oggi, spesso, si trasferiscono al nord del Paese’.La progettazione del Corso di Studio in “Economia e Management” presso la città di Nola, dove storicamente l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” è stata presente per più di dieci anni con Corsi di studio e di specializzazione in ambito giuridico-forense ed economico, è avvenuta proprio sulla base di quelle che sono le esigenze del territorio nolano e delle zone limitrofe che contano attività industriali e realtà produttive di rilevante interesse nazionale.Questo nuovo percorso formativo contribuisce ad arricchire ulteriormente l’offerta della Scuola di Economia e Giurisprudenza dell’Ateneo napoletano che, nella moderna struttura a picco sul mare di Palazzo Pacanowski (in pieno centro cittadino partenopeo) quest’anno accoglie le matricole con un ampio ventaglio di proposte: dai più classici corsi di Economia e Commercio ed Economia Aziendale, fino ai corsi più specifici di Management delle Imprese Internazionali e Management delle Imprese Turistiche o ancora il nuovo corso di Statistica ed Informatica per l’Azienda, la Finanza e le Assicurazioni. In ambito giuridico, al corso magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza si affianca il corso di Scienze dell’Amministrazione, dell’Organizzazione e Consulenza del Lavoro, maggiormente orientato a fornire ai laureati le competenze per ricoprire incarichi manageriali nelle amministrazioni pubbliche e private.