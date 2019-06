Open Lab, cos’è? Perchè dovrebbe interessarti?

Mercoledì 26 Giugno 2019, 17:45 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2019 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni anno, IUAD – Accademia della Moda, promuove delle speciali giornate di orientamento dal nome “Open Lab”.Open Lab è molto più di un semplice Open Day, è l’unico modo di vivere un’esperienza completa prima dell’iscrizione. I laboratori sono aperti per i giovani diplomandi interessati ad i corsi triennali in Moda, Comunicazione ed Architettura degli Interni.Lo scopo è, appunto, quello di restituire all’interessato un’esperienza completa e di impatto, che possa influenzare significativamente la scelta del percorso formativo. Raccogliendo tutte le informazioni utili, dalla didattica alle modalità di iscrizione, vivendo per la prima volta il respiro accademico che solo l’eccellenza dell’Accademia della Moda riesce a dare, visitando i laboratori di Confezione, Graphic Design, CAD e progettazione.Durante L’Open Lab sarà possibile utilizzare i più moderni software di settore, incontrare i docenti ed i più meritevoli allievi dell’Accademia che racconteranno la propria esperienza formativa mostrando i propri book ed i capi realizzati.In Aula Confezione viene ricreato un ambiente aziendale dove da subito si possano afforntare problematiche reali e comprendere come vadano formate e come si interfacciano le figure professionali all’interno del mondo della Moda e degli uffici stilistici.Il percorso di orientamento per l’indirizzo di Fashion Design viene completato con il laboratorio di Grafica per la Moda. In quest’altro tipo di laboratorio ci si interfaccerà con i più utilizzati programmi di grafica e grafica vettoriale, Adobe Photoshop ed Illustrator, e verrano illustrati i principali passaggi per realizzare una vera collezione in formato digitale.Open Lab non si rivolge solo ai futuri stilisti, ma anche ai giovani creativi interessati ad iscriversi al corso triennale in Comunicazione. Accademia della Moda offre un laboratorio creativo volto alla riflessione sul valore dell’idea creativa e sulla potenza della comunicazione visiva.Sarà possibile incontrare i docenti, che si soffermeranno in particolar modo nello spiegare nel dettaglio il percorso di studi e gli obiettivi formativi, tenendo sempre in considerazione che L’Accademia forma precise figure professionali con un alto valore, già dal primo giorno una volta terminato il percorso formativo.L’Accademia forma art directors, copywriters, digital strategists, social media managers, graphic designers, e tante altre figure professionali con una enorme richiesta.L’Open Lab termina con un incontro con gli attuali allievi del corso di Comunicazione nel laboratorio di progettazione grafica dove vengono mostrati i migliori lavori realizzati con i più famosi software di settore come la Suite Adobe: Illustrator, Photoshop, Premiere, Indesign, After Effects.L’Open Lab comprende anche un percorso per tutti i diplomandi interessati al corso triennale in Design ed Architettura degli Interni. In questo caso il laboratorio comprende un percorso sulla progettazione 2D e 3D, con la realizzazione di modelli di ambiente interni con AutoCAD e StudioMAX.La modellazione ed il rendering 3D, viene affrontata in diversi contesti, come ad esempio la progettazione urbana, trasmettendo così l’idea che le abilità e le conoscenze tecniche vanno di pari passo alle capacità di leggere i bisogni ed i comportamenti degli utenti, gli aspetti sociali ed ergonomici, per progettare soluzioni in linea con l’uso degli spazi e il lifestyle delle persone che li vivono.Prossime date Open Day previste il 15 luglio e il 12 Settembre.