Parthenope, legame indissolubile con il mare. Nuove agevolazioni per gli studenti meritevoli

L’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’ continua ad ampliare la propria offerta formativa, cercando di rispondere così alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e, da quest’anno, sostiene economicamente gli studenti meritevoli con il conferimento di premi di studio.Il Dipartimento di Ingegneria quest’anno ha deciso di sostenere gli studenti meritevoli delle scuole superiori con un concorso per il conferimento di 9 premi di studio, per l'importo complessivo di euro 3.600. Gli studenti che intendano iscriversi ad uno dei tre corsi di laurea di primo livello di Ingegneria dovranno impegnarsi nella realizzazione di uno slogan originale, riconducibile ai temi che contraddistinguono i tre corsi di Laurea:- ambiente e territorio (per Ingegneria Civile ed Ambientale)- risparmio energetico ed energie rinnovabili (per Ingegneria Gestionale)- tecnologia e web (per Ingegneria Informatica, Biomedica, Telecomunicazioni)Possono partecipare al concorso gli studenti che avranno conseguito una votazione pari o superiore a 90/100 all’esame di maturità nell’anno scolastico 2018/2019. La domanda di partecipazione potrà essere presentata dal 1 agosto al 15 ottobre 2019.Per info: www.uniparthenope.it L’Ateneo ha perfezionato l’offerta formativa nel comparto ‘mare’, seguendo la sua vocazione storica, con la Laurea ad orientamento professionale in ‘Conduzione del Mezzo Navale’ e le Lauree Magistrali in ‘Economia del Mare’ ed ‘Ingegneria Civile e per la Tutela dell’Ambiente Costiero’.Il corso professionalizzante in Conduzione del Mezzo Navale è l’evoluzione del corso di studio in Scienze Nautiche, il primo attivato nella Classe di Laurea L-28 (Scienze e Tecnologie della Navigazione) sul territorio nazionale.ll corso di Laurea, della durata di tre anni ed orientato all’immediato inserimento nel mondo del lavoro, si propone di sviluppare un curriculum formativo in grado di soddisfare gli standard di competenza definiti dalla normativa nazionale ed internazionale per la formazione degli ufficiali di bordo delle navi mercantili e del personale ispettivo. Il piano di studio prevede la formazione nelle discipline fisico/matematiche, ingegneristiche, geologiche e geofisiche, unita a competenze specifiche nei settori della navigazione, dell'ingegneria navale e meccanica. La risposta è stata positiva poiché, per il primo anno di corso, sono stati già riempiti quasi tutti gli slot che erano stati attivati. Il Corso professionalizzante prevede anche una parte pratica poiché i ragazzi vivranno esperienze dirette di imbarco, grazie ai contatti con le società Grimaldi e Carnival.Il Corso di Laurea Magistrale in “Economia del Mare” (Maritime Economy) consente di sviluppare conoscenze e competenze utili a comprendere la complessità dei settori economici appartenenti alla cosiddetta “Economia del Mare - (Blue Economy)” e a ricoprire ruoli manageriali e/o operativi nelle imprese ed organizzazioni presenti in tali settori. I settori chiave riferibili all'economia del mare sono: servizi di trasporto (intermodale e non) per la logistica mare-terra (porti, retroporti, interporti), attività armatoriali, turismo costiero e crocieristico, nautica da diporto, cantieristica, settore pesca ed acquacultura, regolamentazione e tutela ambientale. Durante il corso di studi sono previste attività di stage e tirocini formativi e la stipula di convenzioni Erasmus con università straniere, quali University of the Aegean (Chios) e Universidad de Càdiz.ll Dipartimento di Scienze e Tecnologie e l’Istituto Idrografico della Marina (I.I.M.), con sede a Genova, hanno firmato un Accordo Quadro per “Il potenziamento dell’attività formativa e di ricerca nel settore scientifico e concorsi nell’ambito delle scienze idrografiche e oceanografiche’ per instaurare una collaborazione tra i due Enti in materia di didattica e di ricerca in ambito marino, al fine di valorizzare tutto ciò che è legato al mare, dal punto di vista scientifico, tecnologico e ambientale, ivi comprese le sperimentazioni in campo nautico e l’attività di formazione.L’Università Parthenope ha un’ampia offerta formativa nel campo dell’oceanografia, con il Corso di Laurea Triennale in ‘Scienze Nautiche, aeronautiche e meteo-oceanografiche’ ed il Corso Magistrale in ‘Scienze e Tecnologie della Navigazione’, oltre al Master di II livello (in collaborazione con l’Università del Salento) rispondente alle esigenze di potenziamento delle capacità di formazione e di ricerca dell’Istituto Idrografico della Marina.Primo effetto dell’accordo sarà la possibilità per i laureati di effettuare periodi di tirocinio a bordo, partecipando al programma di attività oceanografica in Mediterraneo dell’Istituto.