Parthenope: oltre 700 borse di studio, nuovi corsi di Laurea a Nola

Una nuova partenza, perché ogni anno deve iniziare con una sfida differente per l’Università Parthenope, ogni anno accademico deve portare novità ed opportunità ai suoi studenti.

Quest’anno l’Ateneo ha deciso di sostenere ancora di più i ragazzi, incrementando le borse di studio, un modo per dimostrare che ogni singolo ragazzo che entra alla Parthenope non è solo nel suo percorso di formazione.

Sono duecento le borse di studio destinate a coloro che aderiscono al programma Erasmus plus che si aggiungeranno a quelle erogate dal Ministero, cinquanta quelle per gli studenti stranieri che scelgono l’Ateneo, duecentocinquanta le borse per gli studenti meritevoli e centotrenta per gli studenti part-time. Da quest’anno l’Ateneo ha previsto anche quarantacinque borse di studio peri ragazzi che si trovano in condizioni di svantaggio socioeconomico, con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento; infine dieci borse sono indirizzate agli studenti ucraini.

Una rete di servizi dedicata agli studenti dell’Ateneo partenopeo che quest’anno potenzia anche la sua offerta formativa sul territorio nolano: al Corso di laurea in Economia e Management si affiancano i corsi in Giurisprudenza, Ingegneria e Scienze informatiche per la Cybersecurity e Scienze motorie. In attesa della realizzazione della sede definitiva - per la quale sono già partiti i lavori - le lezioni saranno ospitate in sedi prestigiose di Nola, tra le quali il seminario vescovile. Per molti corsi si utilizzerà una modalità di didattica mista, in parte da remoto. ‘Cogliamo la sfida della digitalizzazione - ha sottolineato in occasione dell’open day nolano il Prof Antonio Garofalo, Rettore dell’Ateneo dal prossimo novembre - la nostra peró è una università statale tradizionale nella quale il contatto umano resta fondamentale. Abbiamo in mente dei percorsi dinamici, che saranno realizzati con l’entusiasmo e la passione che ci hanno spinto ad investire risorse ed energie a Nola’.

In questo percorso, resta fondamentale la spinta all’internazionalizzazione con cinque corsi di laurea magistrale erogati integralmente in lingua inglese, 13 double degree e 137 accordi con Università europee per la mobilità Erasmus. La Parthenope inoltre è l’unico Ateneo italiano ad avere un accordo con il MIT Sloan di Cambridge USA – la prima Università al mondo nel QS World University Ranking – che consente di conseguire contemporaneamente la laurea magistrale e il master in Entrepreneurship and Innovation Management.

Un Ateneo in forte crescita ed a testimoniarlo sono i numeri: il 55 per cento degli studenti riesce a conseguire i 40 CFU nel passaggio tra il primo ed il secondo anno, il 56 per cento si laurea nei tempi prestabiliti. Dati superiori alla media nazionale, ed a premiare gli sforzi dell’Università sono proprio gli studenti: oltre l’80 per cento dei laureati sceglierebbe di nuovo l’Ateneo per il suo percorso di studi (fonte ANVUR).