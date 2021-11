Parthenope, proroga immatricolazioni e ‘No Tax Area’ con ISEE fino a 28 mila euro

L’Università Parthenope proroga a fine novembre le immatricolazioni ai corsi di studio per l’anno accademico 2021/2022, entro il limite previsto di utenza sostenibile.

E’ possibile ancora immatricolarsi ad alcuni corsi di studio sia afferenti alla Scuola di Economia e Giurisprudenza che alla Scuola delle Scienze, dell’Ingegneria e della Salute.

Per la Scuola di Economia e Giurisprudenza è ancora possibile immatricolarsi ai corsi di Economia e Commercio, Economia Aziendale, Management delle Imprese Turistiche, Statistica ed Informatica per l’Azienda, la Finanza e le Assicurazioni, Scienze dell’Amministrazione, dell’Organizzazione e Consulenza del lavoro, Economia e Management, Giurisprudenza.

Per la Scuola delle Scienze, dell’Ingegneria e della Salute sono ancora aperte le immatricolazioni ai corsi di Scienze Nautiche, Aeronautiche e Meteo-Oceanografiche, Ingegneria Informatica, Biomedica e delle Telecomunicazioni, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile, Ambientale per la Mitigazione dei Rischi.

Ci si potrà immatricolare ai corsi fino ad esaurimento della disponibilità dei posti.

Quest’anno l’Ateneo, per venire incontro ai suoi studenti, ha esteso la ‘No Tax Area’ con Isee fino a 28.000 euro. Una opportunità per i nuovi iscritti e per coloro che sono iscritti agli anni successivi produttivi.

Un modo per riprendere con coraggio e fiducia questo anno accademico che vede finalmente gli studenti tornare vivere in presenza la loro università, tra le aule, le biblioteche, le aule studio, la mensa, il bar. Il tutto sempre rispettando rigidi protocolli di controllo per garantire sicurezza e serenità agli studenti: dal green pass, all’app uniparthenope, ed ancora ingressi scaglionati e capienza ridotta delle aule. Ovviamente resta anche la modalità blended. L’Università in questi ultimi mesi ha anche ampliato la propria offerta di aule in alcune sedi, per dare maggiori opportunità agli studenti di seguire le lezioni in presenza, ma nel rispetto delle norme. La risposta degli studenti è stata eccezionale, in tanti sono stati felici di poter tornare a condividere il proprio percorso con i loro amici e di avere il supporto diretto dei propri professori.

La Parthenope d’altra parte è sempre stata questo: una Università che crede nel senso di comunità e che fa del percorso universitario di ogni studente una occasione di crescita, di formazione, di vita.