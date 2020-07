​Quattro nuovi corsi di laurea all’Università Vanvitelli, contributi per l’acquisto di device, borse di studio e agevolazioni

Contributi per l’acquisto di computer o tablet, borse di studio per merito, riduzione delle tasse per gli studenti stranieri, e incentivi per chi si iscrive ai Master e per gli studenti lavoratori. Misure straordinarie per un momento altrettanto straordinario; così l’Ateneo Vanvitelli decide di contribuire allo studio dei suoi iscritti, sostenendoli per favorire l‘ingresso al mondo accademico.Sedici dipartimenti e sedi dislocate tra Napoli e Caserta, oltre 26mila studenti, 67 corsi di laurea che negli ultimi mesi di emergenza si svolgono a distanza, e un'offerta formativa in continuo aggiornamento per venire incontro alle esigenze del mercato del lavoro.Un Ateneo che guarda in particolare alle esigenze dei suoi studenti, per prepararli al meglio per la loro professione futura, ma anche per assicurare una buona qualità di vita durante il loro percorso di studi. E quindi tanti laboratori, possibilità di stage e tirocini, tecnologie innovative, una vera e propria biblioteca online gratuita, aule aperte anche di sabato e navette a disposizione degli studenti per raggiungere le varie sedi. Non solo. Per tutti i giovani che sognano periodi di studio all’estero, l’Università offre la possibilità di venire ospitati da Atenei prestigiosi di ben 25 Paesi Erasmus. E quest’anno si aggiungono:, da destinare agli immatricolati,ai corsi di laurea dell’AteneoE novità ci sono anche per l’offerta formativa, con quattro nuovi corsi di laurea. C’è innanzitutto ildel Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, in modalità interateneo con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II": è organizzato in tre anni ed è progettato per fornire allo studente non solo approfondite conoscenze scientifiche di base, ma anche specifiche competenze specialistiche nelle discipline estimativo-giuridiche, delle produzioni vegetali, forestali e ambientali e della difesa vegetale.E’ nuovo anche ildel Dipartimento di Matematica e Fisica, della durata di 2 anni, interamente erogato in lingua Inglese. Gli studenti avranno l'opportunità di frequentare un periodo di studio in una delle Università consorziate tra cui la Technische Universität Munchen (TUM) in Germania, la Nicolaus Copernicus University di Torun in Polonia e l'Universidade de Lisboa in Portogallo.Al Dipartimento di Ingegneria quest’anno parte invece ildella durata di due anni, che ha come obiettivi principali quello di ottenere una figura di ingegnere che abbia una solida formazione con conoscenze approfondite di fisica-matematica, che gli saranno utili per interpretare e descrivere i problemi complessi dell'ingegneria industriale relativi ad aspetti legati all'economia e organizzazione d'impresa, alla gestione dei processi produttivi e logistici e alla gestione dei sistemi energeticiInfine c’è il, un titolo congiunto di laurea in convenzione tra il Dipartimento di Architettura e l’Università di Perugia e. Un corso che punta a formare Designer per la risoluzione di questioni emergenti per il benessere della vita del-e-sul pianeta.