Un Ateneo vicino agli studenti e connesso al futuro

Corsi di laurea a misura di studente, ricerca di qualità, programmi di studio all’estero, tirocini, borse di studio, orientamento al lavoro e contatti reali con imprese e enti alla ricerca di professionalità.

L’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli conta sedici dipartimenti e sedi dislocate tra Napoli e Caserta: a Napoli la Scuola di Medicina, a Caserta i Dipartimenti di Matematica e Fisica, Psicologia, Scienze Politiche e Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche, ad Aversa i Dipartimenti di Ingegneria e Architettura e Disegno industriale, a Santa Maria Capua Vetere Giurisprudenza e Lettere e Beni Culturali e infine a Capua il Dipartimento di Economia.

Quattro Nuovi corsi di laurea alla Vanvitelli

Parte quest’anno il corso di laurea triennale in Ingegneria Biomedica. Un corso che mira a formare una figura professionale multidisciplinare fortemente orientata all’identificazione, all’analisi ed alla soluzione di problemi di interesse medico e biologico. La specificità della proposta formativa alla Vanvitelli è nel carattere fortemente interdisciplinare, integrando conoscenze di base in ambito medico con le metodologie dell’ingegneria dell’informazione necessarie allo sviluppo di circuiti, dispositivi e ambienti informatici per le applicazioni biomediche.

Sempre a Ingegneria nasce anche il corso di laurea triennale in Ingegneria Gestionale che mira a formare ingegneri con capacità multisettoriali e trasversali rispetto ai settori tradizionali dell’ingegneria industriale. I laureati potranno lavorare alla reingegnerizzazione dei processi aziendali, allo sviluppo di modelli, sistemi e applicazioni di supporto alle decisioni, alla progettazione di sistemi e procedure organizzative per l'interazione tra imprese, alla configurazione dei sistemi di pianificazione e controllo delle attività operative.

Al Dipartimento di Matematica parte quest’anno il corso di laurea magistrale in lingua inglese Data Science. Un corso di laurea per acquisire metodi, competenze e strumenti per comunicare risultati critici e modellare e creare soluzioni basate sui dati. La laurea magistrale in Data Science mira a formare specialisti con competenze tecnico matematico-statistiche-informatiche e conoscenze di base nei domini applicati delle scienze fisiche, biologiche e nelle amministrazioni aziendali.

Nell’offerta didattica della Vanvitelli quest’anno c’è anche il corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici del Dipartimento di Scienze Politiche. Un corso che permette l’acquisizione di competenze giuridiche, economiche, aziendalistiche ma anche storiche, politologiche e sociologiche oltre che linguistiche e informatiche necessarie ad intercettare le mutevoli esigenze del mercato del lavoro. Specifica attenzione è dedicata alle diverse dimensioni del fenomeno turistico, da quella internazionale a quella nazionale e locale con particolare riferimento alle opportunità

Servizi agli studenti e borse di studio

In questi anni l’Università Vanvitelli ha dedicato molto impegno e risorse per potenziare i servizi a disposizione dei propri studenti, favorire il loro percorso formativo e la loro “vita” all’interno delle strutture dell’Ateneo: tanti laboratori, possibilità di stage e tirocini, tecnologie innovative, una vera e propria biblioteca online gratuita, aule aperte anche di sabato e navette gratuite (https://verysoon.unicampania.it/) a disposizione degli studenti per raggiungere le varie sedi.

L’Ateneo ogni anno stanzia inoltre incentivi e borse per studenti: abbattimenti della contribuzione previsti dalla no tax area, incentivi per gli immatricolati ai Master, per gli studenti stranieri, per gli studenti lavoratori, borse di studio a favore dei nuclei familiari con più di un componente iscritto, borse di studio per i meritevoli, agevolazioni per il percorso MD/PhD.

Tante possibilità di studi internazionali

Per tutti i giovani che sognano periodi di studio all’estero, l’Università offre la possibilità di venire ospitati da Atenei prestigiosi di ben 25 Paesi Erasmus.

Alla Vanvitelli, inoltre, sono attivi ben 7 corsi di laurea completamente in lingua inglese e numerosi corsi di laurea con rilascio del doppio titolo: questi corsi offrono la possibilità di accedere a un programma specifico che permette di svolgere parte degli studi all'estero e di ottenere due titoli di studio, uno italiano e uno estero.