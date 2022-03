UNISA accoglie le aspiranti matricole con un’ampliata offerta formativa

90 i corsi di studio che si presentano a UnisaOrienta 2022

Tour nei campus e visite guidate per conoscere l’#UnisaLifeStyle

L’Università degli Studi di Salerno - con il polo di Fisciano (che raccoglie tutti i saperi di area umanistica e tecnico-scientifica) e il polo di Baronissi (dedicato all’area medica e delle professioni sanitarie) - è un Ateneo a misura di “studente”, connubio armonico tra Campus e Comunità. A Unisa è possibile studiare, lavorare e vivere il proprio tempo libero: accanto alle strutture per la didattica e la ricerca, i campus dell’Ateneo presentano infatti numerosi servizi e facilities per lo sport e le altre passioni.

Le novità dell’Offerta Formativa dell’Ateneo salernitano

per l’anno accademico in arrivo



Per il 2022/23 l’Offerta didattica di UNISA consentirà di scegliere tra 90 corsi di studio, che spaziano dalle scienze della vita e della salute alle scienze esatte, dagli ambiti umanistico e giuridico-economico a quelli ingegneristico ed informatico.

Ai corsi di Laurea triennale, Laurea magistrale a ciclo unico, si somma anche un’ampia offerta di corsi post-laurea che include percorsi per la formazione degli insegnanti, master e corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione.

Obiettivo del nuovo Manifesto degli Studi di UniSa è quello di presentare un’offerta formativa più ampia, arricchita da corsi di studio innovativi, attrattivi e in linea con i cambiamenti della società e del mercato del lavoro.

In particolare, l’Ateneo ha individuato nella multidisciplinarietà dei percorsi il paradigma attraverso cui formare delle figure di laureati e laureate che sappiano cogliere al meglio le complessità e le evoluzioni della società contemporanea e ad esse sappiano rispondere con competenze adeguate e aggiornate.

In tale ottica, l’Offerta formativa 2022/23 dell’Ateneo prevede la proposta di accreditamento di 7 nuovi corsi di studio: una Laurea triennale in Farmaceutica e Nutraceutica animale promossa dal Dipartimento di Farmacia; una Laurea triennale in Scienze e Nanotecnologie per la Sostenibilità offerta dal Dipartimento di Fisica “E.R. Caianiello”; ancora una Laurea triennale in Ingegneria della Medicina Digitale presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata. Per i percorsi successivi, quelli di laurea magistrale, i nuovi progetti formativi proposti prevedono una Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche del Dipartimento di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”; una Laurea Magistrale in Management dei sistemi turistici per lo sviluppo sostenibile - con percorso integrato per rilascio Dooble Degree Università degli Studi di Salerno e Universidad de Extremadura (Spagna) promossa dal Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione; una Laurea sperimentale a orientamento professionalizzante in Scienze del servizio sociale presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali e, infine, una Laurea Magistrale in Data Science e Gestione dell’Innovazione offerta dal Dipartimento di Scienze Aziendali, Management & Innovation Systems.



I Campus UNISA accolgono i futuri iscritti



Zaino, block-notes, penna e mascherina. Il kit di UnisaOrienta 2022 è pronto per accompagnare, da marzo a settembre, le aspiranti matricole nel tour esplorativo dentro e intorno all’Ateneo. “UNISA, UniversOpportunità”: la manifestazione ideata ogni anno dal Centro CAOT UniSa per accogliere e orientare alla futura scelta universitaria la comunità studentesca scolastica, quest’anno si avvale della metafora dell’Universo.

L’energia, i pianeti, le stelle rappresentano le opportunità, le strutture, i servizi che compongono l’Universo Unisa. Un universo in continua evoluzione che si adatta a desideri ed esigenze dei suoi abitanti, gli studenti in primis. È per loro che l’Ateneo ha implementato una serie di benefici che spaziano dalle borse di studio, agli alloggi, alle mense, ai sussidi straordinari, all’orientamento, alle esenzioni parziali o totali dal pagamento delle tasse universitarie. Proprio in riferimento al Piano Tasse, l'Ateneo ha approvato nell’a.a. 2021/22, quale unico Ateneo in Ateneo, l'innalzamento della soglia No Tax Area a 30.000 euro: tutti gli immatricolati che presentano un valore ISEE compreso tra 0 e 30.000 euro sono totalmente esonerati dalle tasse universitarie e lo stesso avviene per gli studenti già iscritti (fino al 1° anno fuori corso) in possesso di requisiti minimi di merito previsti dalla normativa vigente.

L’obiettivo è garantire il diritto allo studio e supportarlo sempre meglio per il futuro. Un futuro fatto anche di apertura, se si considera il folto numero degli accordi di cooperazione internazionale che l’Ateneo intesse con le istituzioni straniere per offrire alla comunità studentesca nuove occasioni di crescita e di formazione. Anche per l’anno accademico 2022-2023 l'Ateneo ha emanato il Bando di selezione per lo svolgimento di mobilità per studio nell’ambito del Programma Erasmus+ 2021-2027, degli Accordi finalizzati al rilascio del doppio e triplo titolo. Sono circa 2500 posti disponibili sugli oltre 900 accordi esistenti con più di 400 atenei europei ed extra-europei. Con questi numeri e con questa prospettiva l’Ateneo si propone di essere “Bridge to the Future” per la propria comunità studentesca: un ponte tra il mondo della Scuola e quello del Lavoro, verso una crescita e una formazione da cittadini e cittadine consapevoli, in possesso di competenze aggiornate e innovative e soprattutto di una curiosità costante verso il Sapere in tutte le sue sfumature.

Per maggiori informazioni sull’Università di Salerno visita il sito unisa.it