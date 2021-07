UniSannio: casa dei saperi, officina di futuro

Nell’antica Benevento un ateneo giovane, dinamico e aperto al mondo aiuta le aziende a migliorare la competitività, crea posti di lavoro ed espande l’economia locale

“Piccolo è bello” è uno slogan tornato a fare tendenza. Ma all’Università del Sannio non ha mai perso significato. L’ateneo di Benevento è un presidio di cultura, ricerca e alta formazione, nell’entroterra campano, con uno sguardo aperto sul mondo.

La ricerca che si fa nei siti dell’UniSannio disseminati nell’anima antica della città è all’avanguardia in diversi settori.

Dalla nanofotonica alla cyber security, passando per la bioinformatica all’utilizzo sostenibile delle risorse energetiche e per le nuove sfide dell’intreccio tra diritto, economia e finanza. L’Università del Sannio prepara i suoi giovani ad affrontare le sfide della vita e del mondo del lavoro con la consapevolezza che niente è scontato ma tutto ciò che conta davvero si ottiene con l’impegno e il desiderio di conoscenza e confronto. È il caso dei numerosi studenti partiti dall’ateneo sannita e arrivati a dirigere start-up innovative e di successo. I dati disponibili più recenti indicano che Benevento ospita circa 35.704 imprese, con un tasso di imprenditorialità di 12,8 imprese ogni 100 abitanti. È uno dei livelli più alti registrati a livello nazionale. Rilevante, da questo punto di vista è l’apporto dell’Università del Sannio nel formare studenti che nel ruolo di giovani imprenditori si sono resi protagonisti di varie esperienze di successo, trainanti per lo sviluppo territoriale. Le aziende censite targate UniSannio sono impegnate principalmente nel settore dei servizi, nel digitale e nell’industria 4.0, e contano dai 2 ai 300 dipendenti, con fatturati da 30mila euro fino a 60 milioni annui.

“Ci piace definire il nostro ateneo casa dei saperi e officina di futuro - spiega il rettore Gerardo Canfora -, in quanto contribuiamo al progresso sociale, economico e culturale del territorio e siamo strumento di formazione e promozione della persona, luogo di sviluppo della ricerca e della conoscenza, polo di innovazione di metodologie e tecniche. Inoltre – continua Canfora - l’insediamento delle strutture universitarie secondo logiche di forte integrazione con il territorio è un requisito fondamentale per la creazione di quel sistema Università/Città che riassume la migliore tradizione universitaria italiana e che esprime, innanzitutto, un'opzione culturale specifica e di elevato impegno civile, destinata a valorizzare l'insieme delle potenzialità urbanistiche, edilizie e sociali”.

un’attività di formazione e ricerca con una positiva ricaduta sulla comunità locale. La sua didattica di alto livello basata sulla formazione di profili professionali in linea con le nuove tendenze del mercato del lavoro contribuisce a contrastare il fenomeno dell’abbandono dei piccoli centri. L’ateneo è, infatti, da sempre un partner presente e di sostegno per tutti gli stakeholder del territorio pubblici e privati.

Sono stati istituiti numerosi accordi quadro ateneo – impresa nell’ambito dei programmi di innovazione e trasferimento tecnologico e l’Ateneo è impegnato costantemente in attività di divulgazione dei risultati di ricerca con azioni dirette sul territorio.