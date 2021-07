UNISANNIO: IL MONDO COME AULA

L’ateneo sannita offre ai suoi studenti esclusive opportunità di formazione e lavoro all'estero

L’Università del Sannio collabora con prestigiose università per offrire agli studenti programmi di scambio e di doppio titolo, esclusive opportunità di formazione e lavoro all'estero.

Due esempi su tutti:

Raffaella Ciuffreda

Raffaella ha svolto un tirocinio a Leeds, ricerca di tesi ad Hanoi in Vietnam e una mobilità alla Zhongyuan University of Technology in Cina. Adesso è dottoranda in statistica e ambasciatrice per UniSannio di EU Careers, un punto di riferimento per conoscere le opportunità che le istituzioni europee offrono.

Schahrzad Hassan

Schahrzad viene dal Madagascar. Da 13 anni a Benevento. Con una borsa di studio ha cominciato a frequentare un corso di laurea triennale Unisannio, oggi è dottoranda.

L’ateneo sannita considera l’attività di internazionalizzazione un elemento centrale della propria identità culturale. Il programma Erasmus permette agli studenti dei corsi di laurea triennali, magistrali, a ciclo unico e di dottorato, di svolgere per una durata massima di 12 mesi attività di studio grazie agli oltre 250 accordi bilaterali stipulati con università straniere. Inoltre per migliorare le proprie competenze c’è la possibilità di svolgere tirocini presso aziende europee.

Caratterizzano l’offerta formativa di UniSannio, i programmi di doppio titolo di studio per le lauree magistrali nel campo dell’Economia e Management, Statistica, Giurisprudenza, Biologia, Ingegneria.

Borse di studio per sostenere l’attività di preparazione per la redazione della tesi di laurea sotto la guida di docenti stranieri in prestigiose università in Paesi Extra-UE consentono a numerosi studenti di arricchire il proprio bagaglio culturale e raggiungere una robusta maturità personale.

La presenza di un laboratorio linguistico permette la preparazione necessaria per affrontare un periodo di permanenza all’estero.

A Benevento è attiva ESN Maleventum, una delle più dinamiche sezioni europee dell’Erasmus Student Network.

L’Università degli Studi del Sannio partecipa anche ad Expo Dubai 2021, permettendo a suoi studenti di svolgere presso l’Emirato Arabo attività di tirocinio.

Ogni anno, inoltre, accoglie studenti del Massachusetts Institute of Technology per attività di tirocinio su tematiche di studio all’avanguardia. I numerosi studenti stranieri provenienti da nazioni diverse creano un clima di interscambio di conoscenze non sono linguistiche, ma anche culturali, stabilendo relazioni che durano negli anni.