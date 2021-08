Università degli studi del Sannio. L’offerta formativa del dipartimento di diritto economia management e metodi quantitativo

Specifici e innovativi percorsi nelle aree giuridica, economica e statistica

Nell’offerta formativa del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università del Sannio sono presenti corsi di laurea nelle aree giuridica, economica e statistica. In particolare, il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, con i tre diversi curricula altamente specializzati in Diritto in azione, Diritto ed Economia (con possibilità di doppia laurea magistrale in 6 anni in Giurisprudenza ed Economia e Management), e Studi europei e internazionali (con possibilità di Double Degree con la Spagna).

Attenzione al management aziendale, ai servizi bancari e turistici, e all’amministrazione pubblica con le lauree triennali di area economica, il corso di laurea in Economia Aziendale e quello in Economia Bancaria e Finanziariacon possibilità di double degree con il Vietnam, ai quali segue un Corso di Laurea Magistrale in Economia e Managementche amplia ulteriormente l’offerta di double degree con accordicon la Polonia, la Spagna e il Madagascar. Elevate opportunità di occupazione soprattutto nei settori delle assicurazioni e della previdenza offrono i corsi di laurea triennale e magistrale in Scienze Statistiche ed Attuarialiaccedendo anche al double degree con il Vietnam, unico in Italia meridionale che apre anche alla professione dell’Attuario.

Dopo i percorsi triennali o magistrali, l’offerta formativa del DEMM permette di proseguire nel proprio percorso scegliendo tra tre master altamente professionalizzanti: Comunicazione e valorizzazione del vino e del terroir, Misurazione e valutazione delle performance nelle amministrazioni pubbliche, e Management sanitario e governo clinico.

SCEGLIERE IL CORSO PIÙ ADATTO AI PROPRI INTERESSI

Economia Aziendale

Imparerai ad interpretare e affrontare le principali problematiche della gestione aziendale che sono alla base del lavoro di imprenditori, manager in posizione apicale e intermedia e dei liberi professionisti.

Economia Bancaria e Finanziaria

Apprenderai come si gestiscono le banche e come esse operano nei sistemi economici, il funzionamento dei mercati finanziari, gli strumenti per finanziare le imprese e le famiglie.

Economia e Management

Approfondirai la formazione nelle discipline economiche, aziendali, giuridiche e quantitative. I laureati acquisiscono competenze trasversali in diversi ambiti e trovano occupazione presso imprese, banche o assicurazioni e non solo.

Scienze Statistiche e Attuariali

Ti offre un percorso interdisciplinare, con un ampio approfondimento delle materie quantitative ed elevate opportunità di occupazione soprattutto in ambito assicurativo e finanziario.

Giurisprudenza

Scegli tra il curriculum in Diritto ed Economia per conseguire la doppia laurea magistrale in Giurisprudenza e in Economia e Management, o la dimensione applicativa e pratico-esperienziale del percorso Diritto in Azione, oppure il percorso in Studi Europei e Internazionali con possibilità di double degree.

PERCHÉ SCEGLIERE UN CORSO UNISANNIO

Le opportunità per gli studenti che scelgono un corso UniSannio sono molteplici. L’ateneo sannita è perfettamente integrato nel territorio, pieno di storia e riferimenti culturali. È un campus urbano ricco di storia e culturalmente vivo, ma lontano dal caos delle metropoli.

Un ambiente che favorisce la reciprocità delle relazioni e il rapporto diretto docenti studenti. Ma l’UniSannio è anche punto di partenza per conoscere il mondo. La rete di rapporti internazionali sviluppata con prestigiosi atenei esteri permette agli studenti di confrontarsi con nuove realtà per completare al meglio il proprio percorso formativo.

IMMATRICOLAZIONI DAL 2 AGOSTO: OCCHIO AL WEB PER I TEST D’INGRESSO NON SELETTIVI

Per iscriversi a un corso di laurea del Dipartimento di Diritto Economia Management e Metodi Quantitativi è necessario sostenere un test d’ingresso non selettivo. Per l’area economica e statistica si tratta del Tolc CISIA, per il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza sono stati programmati specifici test d’ingresso che quest’anno si svolgono a distanza. Dopo la prova è possibile immatricolarsi. Le iscrizioni a UniSannio partono dal 2 agosto, attraverso il sito web www.unisannio.it

Per maggiori info è attivo il Contact Center InfoStudente al numero verde 800 95 44 20 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18. Da cellulare comporre il numero 0566 76354.

ESTESA LA NO TAX AREA: UNISANNIO GRATIS FINO A 28MILA EURO DI ISEE

L'Università del Sannio estende la fascia di esenzione totale di contribuzione studentesca da 22.000 EURO a 28.000 EURO. Tutti gli immatricolati, quindi, con un reddito ISEE fino a 28mila euro saranno totalmente esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e lo stesso avverrà per gli studenti già iscritti, fino al primo anno fuori corso, che presentino i requisiti di merito previsti dalla legge. Ulteriori vantaggi sono previsti per gli studenti con reddito fino a 30.000 EURO e per gli studenti meritevoli.

Si tratta di un'iniziativa importante, che consentirà ad oltre il 60% degli studenti di accedere a UniSannio senza pagare le tasse.

