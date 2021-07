UNIVERSITA’ DI SALERNO

È tempo di scelta universitaria e di iscrizioni! L’Ateneo di Salerno, per accogliere i nuovi studenti e supportarli nell'iscrizione all'Università, ha potenziato le attività di orientamento curate dal Centro di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato (CAOT).

È attivo infatti – in modalità in presenza – lo Sportello Informativo del CAOT. Dal 7 al 29 luglio 2021 sarà possibile recarsi presso la sede del Centro (piano terra - edificio Rettorato - Campus di Fisciano) per avere informazioni sull'offerta formativa 2021/22 (gli 83 corsi di studio dell’Università di Salerno) e sulle opportunità, gli spazi e i servizi dedicati agli studenti.

Inoltre, sempre nel mese di luglio, si terranno i due open-day “Unisa ti aspetta”. Nelle giornate del 27 e 28 luglio 2021, alle ore 9.30, il personale del CAOT accompagnerà infatti le future matricole – che ne avranno fatto richiesta - in una visita guidata dei campus Unisa.

Nel rispetto della normativa di sicurezza anti-Covid19 prevista dal Protocollo di Ateneo, le due giornate saranno un’occasione per conoscere più da vicino i luoghi-chiave della vita universitaria: le aule, gli edifici dei Dipartimenti, i laboratori, le mense, le palestre e gli impianti sportivi, gli uffici postali/bancari e gli spazi ricreativi.

Inoltre il CAOT prosegue con le attività di assistenza e tutoring attraverso lo sportello informativo a distanza. Ogni settimana, gli studenti possono confrontarsi con il personale del CAOT sulle attività di orientamento in ingresso e in itinere. Vengono, altresì, fornite informazioni sull'offerta formativa, sui servizi e sulle strutture dell'Ateneo.

Nell’ambito del programma “UNISAORIENTA continua”, l’Università di Salerno – con il suo Centro CAOT – promuove un’attività di orientamento per tutto l’anno, con l’obiettivo di fare conoscere agli studenti delle scuole superiori l'offerta formativa dei corsi di studio, con particolare riferimento a modalità di accesso e test; obiettivi formativi e possibili percorsi di secondo e terzo livello; sbocchi occupazionali e profili professionali.

“Favorire una scelta consapevole del futuro percorso di studio, in linea con le proprie attitudini, ma anche promuovere una conoscenza completa delle opportunità formative e dei servizi offerti dall'Ateneo di Salerno. Sono questi gli obiettivi che ci poniamo con UnisaOrienta” – dichiara la prof.ssa Ornella Malandrino, Delegata del Rettore all’Orientamento.

“L’attività di accoglienza e orientamento dell’Ateneo di Salerno è immersiva. Ci impegniamo infatti – continua la prof.ssa Malandrino - grazie all’aiuto dei Dipartimenti dell’Ateneo e dei delegati all’orientamento dei singoli corsi di studio, a supportare i ragazzi sul piano informativo, ma anche a fornire loro tutti gli strumenti utili, in primis per esplorare e conoscere i propri bisogni di formazione, le passioni che coltivano e quelle che vogliono approfondire”.

Dai test di autovalutazione, agli sportelli attivi tutto l’anno, ai canali di comunicazione, alla guida digitale alle Iscrizioni, al portale dell’Orientamento: questi sono solo alcuni degli strumenti che il CAOT mette a disposizione nel suo dialogo costante con i giovani, le future matricole, i futuri abitanti dei campus UNISA!