​Università Parthenope, prorogate le immatricolazioni a fine novembre

Per venire incontro alle esigenze degli studenti alle prese con la difficile scelta del percorso universitario ed ancora indecisi sulla strada da intraprendere, l’Università Parthenope ha prorogato le immatricolazioni per l’anno accademico 2019/20 fino a fine novembre senza applicazione della mora, entro i limiti previsti dall’utenza sostenibile, per i corsi triennali e magistrali a ciclo unico.Gli studenti interessati ad iscriversi ai corsi in Economia, Giurisprudenza, Ingegneria e Scienze e Tecnologie sono ancora in tempo e possono collegarsi al seguente link: https://www.uniparthenope.it/news/immatricolazioni-aa-20192020 Tante le opportunità per gli studenti che decidono di immatricolarsi alla Parthenope. A Palazzo Pacanowski, sede della Scuola di Economia e Giurisprudenza, i ragazzi che intendono iscriversi al corso di Laurea Triennale in ambito economico potranno scegliere nell’ambito della seguente offerta formativa:che intende trasmettere le conoscenze di base e le competenze necessarie per la formazione di manager nelle diverse aree funzionali di aziende di produzione e di servizi, private e pubbliche, nonché esperti da impiegare nella funzione amministrazione delle stesse;che consente al laureato di acquisire le conoscenze e gli strumenti analitici e metodologici necessari a comprendere la struttura e il funzionamento di sistemi economici complessi e le competenze specifiche per affrontare problematiche di natura economica, finanziaria, gestionale e amministrativa-contabile;che ha lo scopo di assicurare allo studente le piene competenze nei processi di internazionalizzazione delle imprese e delle politiche di marketing internazionale, rendendoli capaci di ricoprire ruoli operativi soprattutto all'interno di imprese e organizzazioni impegnate sui mercati internazionali;, i cui contenuti specifici riguardano i temi della matematica finanziaria, dei modelli per l'analisi dei prodotti e dei mercati finanziari, delle scienze attuariali, dell'analisi statistica di dati a sostegno di processi decisionali aziendali, dell'economia del mercato mobiliare eche mira al conseguimento di una cultura socio-politologica necessaria per la comprensione e per la valutazione critica, comparativa e storico-evolutiva dei fenomeni sociali, politici ed economici nazionali e internazionali.Nell’ambito delle Magistrali, la Laurea inè rivolta a giovani laureati interessati ad approfondire le proprie competenze e skills sul mondo delle aziende. Nell’ambito di questo Corso sarà introdotto anche il percorso in ‘Food, Art and fashion’, destinato a diventare una grande novità nel settore della gestione economica di imprese gastronomiche. Il Corso di Laurea Magistrale inprocura agli studenti le conoscenze e le capacità per assumere responsabilità manageriali nelle amministrazioni e nei servizi pubblici in ambito locale, regionale, statale e sovranazionale o in enti non profit che operano a stretto contatto con il settore pubblico. Di grande interesse e di recente attivazione il Corso inche ha l'obiettivo formativo di sviluppare le conoscenze e le competenze legate alle attività ed alle dinamiche competitive di imprese ed organizzazioni presenti nelle filiere industriali afferenti alla cosiddetta economia del Mare, sia a livello operativo che a livello strategico. Il Corso di Laurea Magistrale inha lo scopo di assicurare allo studente la comprensione dei linguaggi dei manager internazionali e degli esperti di marketing. Al fine di migliorare la preparazione internazionale degli studenti, il corso prevede un percorso di double degree, in partnership con la Facoltà di Economia della Vilnius University, Lituania. Di particolare interesse ed attualità il corso inche è finalizzato a formare laureati che posseggano solide conoscenze delle discipline statistico-matematiche e delle loro applicazioni alle problematiche economiche e finanziarie. ll Corso di Laurea in(SEFI) è finalizzato a formare professionisti con elevate competenze sulle problematiche economiche, finanziarie e di internazionalizzazione che i sistemi economici, gli operatori sui mercati e le imprese devono affrontare nell'attuale contesto di globalizzazione dei mercati, arricchite dalla piena padronanza di strumenti metodologici statistico-matematici e dall'acquisizione di nozioni del diritto internazionale.Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico inconsente di acquisire una preparazione interdisciplinare, approfondendo materie sia giuridiche sia economico-aziendali. Fornisce una moderna formazione giuridica, che presuppone una visione critica degli ordinamenti giuridici e lo sviluppo della capacità di analisi giuridica delle vicende socio-economiche nazionali, europee e internazionali. La formazione interdisciplinare del corso permette agli studenti non solo di far fronte ai tradizionali sbocchi occupazionali di una classica laurea in Giurisprudenza ma anche di inserirsi nel mondo produttivo delle imprese, così come di istituzioni pubbliche e private.Il Dipartimento di Ingegneria offre agli studenti percorsi differenziati e rispondenti alle richieste del mercato del lavoro, non a caso la percentuale di laureati in Ingegneria dell’Ateneo che trova lavoro in brevissimo tempo è elevatissima.Attualmente, il Dipartimento offre una articolata serie di percorsi formativi che comprendono: Laurea di I Livello in, Laurea di I Livello in, Laurea di I Livello in, Laurea di II Livello in, Laurea di II Livello in, Laurea di II Livello in, Laurea di IIIl Dipartimento di Scienze e Tecnologie conserva la missione della Facoltà di Scienze Nautiche ma, oltre ad approfondire lo studio delle scienze e tecnologie nautiche ed aeronautiche, estende il proprio campo d'interesse scientifico a tematiche di crescente rilievo sociale, quali quelle ambientali, alle scienze e tecnologie informatiche a quelle delle scienze biologiche.L’offerta formativa del Dipartimento include: Laurea di I Livello in, Laurea di I Livello in, Laurea di I Livello in, Laurea Magistrale di II Livello in, Laurea Magistrale di II Livello in, Laurea Magistrale di II Livello interateneo intra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Università degli Studi di Napoli Parthenope.