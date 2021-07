Università Vanvitelli, un Ateneo attento alle esigenze dei suoi studenti

Contributi per iscriversi all‘Università, borse di studio per merito, riduzione delle tasse per gli studenti stranieri, e incentivi per chi si iscrive ai Master e per gli studenti lavoratori. L’Ateneo Vanvitelli è pronto a mettere a punto un piano di intervento per i suoi studenti per favorire l‘ingresso al mondo accademico, offrendo una offerta didattica sempre più performante e in linea con le richieste del mondo del lavoro.

Sedici dipartimenti e sedi dislocate tra Napoli e Caserta, oltre 26mila studenti, 67 corsi di laurea, l’Ateneo Vanvitelli guarda in particolare alle esigenze dei suoi studenti, per prepararli al meglio per la loro professione futura, ma anche per assicurare una buona qualità di vita durante il loro percorso di studi.

E quindi tanti laboratori, possibilità di stage e tirocini, tecnologie innovative, una vera e propria biblioteca online gratuita, aule aperte anche di sabato e navette a disposizione degli studenti per raggiungere le varie sedi. Non solo. Per tutti i giovani che sognano periodi di studio all’estero, l’Università offre la possibilità di venire ospitati da Atenei prestigiosi di ben 25 Paesi Erasmus.

Tra i corsi di studio di recente istituzione c’è il Corso di Laurea in Scienze Agrarie e Forestali del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, in modalità interateneo con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II": è organizzato in tre anni ed è progettato per fornire allo studente non solo approfondite conoscenze scientifiche di base, ma anche specifiche competenze specialistiche nelle discipline estimativo-giuridiche, delle produzioni vegetali, forestali e ambientali e della difesa vegetale.

E’ recente anche il Corso di Laurea Magistrale in Physics del Dipartimento di Matematica e Fisica, della durata di 2 anni, interamente erogato in lingua Inglese. Gli studenti avranno l'opportunità di frequentare un periodo di studio in una delle Università consorziate tra cui la Technische Universität Munchen (TUM) in Germania, la Nicolaus Copernicus University di Torun in Polonia e l'Universidade de Lisboa in Portogallo.

Al Dipartimento di Ingegneria c’è tra i corsi attivati lo scorso anno anche il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, della durata di due anni, che ha come obiettivi principali quello di ottenere una figura di ingegnere che abbia una solida formazione con conoscenze approfondite di fisica-matematica, che gli saranno utili per interpretare e descrivere i problemi complessi dell'ingegneria industriale relativi ad aspetti legati all'economia e organizzazione d'impresa, alla gestione dei processi produttivi e logistici e alla gestione dei sistemi energetici.

Sempre ad Ingegneria c’è “Tecniche per l'Edilizia, il Territorio e l'Ambiente”, un corso di laurea professionalizzante, avente lo scopo di assicurare, al termine del ciclo triennale, l’acquisizione di conoscenze necessarie per esercitare la professione tecnica sia in ambito imprenditoriale che per pubbliche amministrazioni, senza trascurare l’esercizio della libera professione.

Il Corso mira a inserire rapidamente i giovani laureati triennali nel mondo del lavoro e a preservare la valida tradizione culturale della figura del geometra, garantendo una continuità formativa ai diplomati presso gli Istituti Tecnici con indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, attraverso la prosecuzione del percorso di studio in ambito universitario.

Alla Scuola di Medicina c’è Nursing , il corso di laurea in Infermieristica in lingua inglese dell’Università Vanvitelli che quest’anno comincia il suo terzo anno, portando a compimento il primo ciclo di studi per i primi studenti iscritti. Si tratta di un corso nuovo, aperto a studenti comunitari e non, finalizzato a formare professionisti della salute qualificati e dotati di quella marcia in più che è la lingua straniera che li mette in condizioni di operare dovunque in Europa e nei Paesi anglofoni, con nuove prospettive di evoluzione personale e di gratificazione economica. In un momento di emergenza sanitaria, come quello che tutto il mondo sta vivendo, Nursing è un’opportunità di una formazione qualificata e di concrete prospettive lavorative, ed è anche l’occasione di scambi culturali che sempre più faciliteranno quel processo di integrazione e di serena convivenza tra gruppi etnici diversi che è auspicabile in un Paese come l’Italia, crocevia del Mediterraneo. I candidati dovranno superare un test di ingresso, che si terrà il 7 settembre 2021, su argomenti di logica, biologia, cultura generale, chimica, matematica e fisica.