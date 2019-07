​VERONICA CASCELLA VINCE IL PRIMO PREMIO STATIC ALLA MILANO MODA GRADUATE

Martedì 9 Luglio 2019, 14:29 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 14:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Veronica Cascella, studentessa al terzo anno del corso di Design della Moda, lo scorso 14 giugno, si è aggiudicata il premio Statica durante la Milano Moda Graduate organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, progetto volto a dare visibilità al lavoro e al talento delle future generazioni di designer.L’ evento è tra i più prestigiosi, a livello nazionale, per i giovani designer che si apprestano a concludere il primo ciclo di studi triennali e vogliono entrare nel mondo del lavoro. Ideato nel 2015, Milano Moda Graduate, prevede momenti di presentazioni collettive ed esibizioni statiche, oltre a una serie di attività di tutoring con personaggi e realtà consolidate del settore.Veronica è stata premiata e selezionata da una giuria di esperti e addetti ai lavori tra più di 20 designer provenienti dalle migliori scuole di moda di Italia.La sua collezione dal nome "FACE TO FACE” trova spunto dalla società odierna che presenta una umanità disumanizzata, ossimoro in cui vive la nostra società. Oppresso dal desiderio spasmodico di conformarsi a ciò che lo circonda, l’essere umano è solo, disarmato, fragile. Sguardi assenti, volti che si accumulano, incantati agli schermi dove la realtà incontra la finzione, creando un’unica dimensione che perde la sua autenticità. Identità mutevoli, velate, illeggibili, illuse, ipnotizzate sono quelle che prendono vita attraverso il ricamo contemporaneo in FACE TO FACE.Di questa preziosa esperienza si dice onorata e soddisfatta, rappresenta per lei, infatti, un primo passo verso la realizzazione di ciò che solo qualche anno fa considerava un sogno ma che oggi si sta concretizzando grazie allo studio alla formazione ricevuta in accademia, al talento e alla sua determinazione innata.