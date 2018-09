Luciano Paulillo: cedo il passo ai giovani

Venerdì 28 Settembre 2018, 14:45 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2018 14:51

Da diciassete anni sul ponte di comando del Vebo, Luciano Paulillo è pronto a cedere il passo ai giovani consegnando, di fatto, lo scettro della gestione organizzativa dell’esposizione internazionale del prossimo anno al figlio Marco. Il salone dedicato alla bomboniera, regalo e casa, è quindi già proiettato, in vista del diciottesimo anno, ad una realizzazione che avrà un nuovo spirito e volontà organizzativa.“E’ un vero passaggio generazionale di nome e di fatto – conferma Luciano Paulillo –, ma che conserverà l’anima di questo salone, ovvero lo spirito di gruppo e la gestione che tiene ben presente le difficoltà di una settore produttivo che per anni ha subito crisi economiche globali e soprattutto attacchi specifici come l’accusa di produzioni obsolete. Per fortuna abbiamo lavorato difendendo il valore del made in Italy e questo ci ha consentito di risalire la china. L’andamento del settore nel 2017 ed i primi mesi di questo anno dimostrano che una, pur lenta, ma costante ripresa esiste e quindi che il mercato, che parte proprio dal Vebo, possa essere ancora più positivo”.Mission quindi già determinata per il futuro, nella direzione della continuità gestionale. Intanto questa edizione del Vebo si avvale sempre più di espositori che giungono dalle are del centro e nord Italia. Il dato giunge dall’analisi dei numeri relativi alle ultime tre edizioni (2015/2017), che evidenziano un’adesione di espositori e visitatori, dalle tre macro aree economiche italiane, che giungono dall’area nord (dal 26,5% del 2015 - al 30,5% del 2017) e dal Centro (14,5% nel 2015 al 18,5% nel 2017), mentre sud ed isole si attestano al 51%.“Questo indica una crescita omogenea del mercato in tutta la nazione e che rafforza così l’immagine del made in Italy sui mercati esteri che sempre più visitano la nostra fiera – prosegue Luciano Paulillo – tanto è che i tre segmenti, bomboniera, casa e regalo, registrano, a livello di produttività e di vendita, una ripresa. La bomboniera oggi tiene il passo con il mercato mentre qualche punto in più lo raggiungono l’articolo per la casa e quello del regalo che sembrano aver trovato una brezza positiva per conquistare ulteriori spazi”.Insomma settore con il vento in poppa, che però continua a lavorare per puntare ad ulteriori miglioramenti.“Vorrei sottolineare, però, che per poter continuare in questa direzione bisogna rimboccarsi le maniche e la differenza può arrivare dalle scelte del prodotto, rigorosamente made in Italy, realizzato dalle aziende così come quella della presentazione e vendita dei materiali, attraverso l’offerta e gli allestimenti, offerta dai negozianti. E’, e resta, quindi una questione di volontà e di impegno esclusivo degli operatori di settore, che in maniera compatta, possono trovare una risposta valida per affrontare il mercato con nuova linfa”.