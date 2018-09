Venerdì 28 Settembre 2018, 14:36 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2018 14:50

Tendenze, colori, linee innovative e tanto design made in Italy, tutto questo è– il, all’articolo da regalo e alla casa – in programma alla Mostra D’Oltremare di Napoli. L’esposizione, che sarà inaugurata venerdì prossimo 5 ottobre e si concluderà per gli operatori del settore lunedì 8, vedrà la partecipazione del ghota delle aziende italiane del settore che presenteranno le collezioni 2019. Un’esclusiva che rende la piazza di Napoli unica nel panorama di settore per chi vuole conoscere con largo anticipo tendenze e soprattuto stili e mode del prossimo anno.A meno di una settimana dalla sua apertura ilmostra dati più che confortanti con uno stato di salute eccellente, evidenziando la valenza del segmento e quindi l’importanza della fiera B2B che accoglie operatori di settore italiani e stranieri. Oltre 250 le aziende produttrici presenti nei sette padiglioni fieristici, per un totale di oltre 15mila metriquadri esposistivi, in rappresentanza di oltre 1.500 marchi, che presenteranno le novità per il 2019 e soprattutto le indicazioni di una mercato che pare abbia ripreso a “girare” abbandonando le produzioni asiatiche e puntando soprattuto alla qualità dell’artigianato nostrano.Tre le sezioni in mostra: quella legata al mondo dellacon l’oggetto per eccellenza: la, poi il compartoe quello dedicato allaLa bomboniera, lasciata da parte l’immagine un pò obsoleta di oggetto da conservare, ha riconquistato così quote di mercato trovando una valida collocazione nella sezione dell’oggettistica che trova all’interno della casa ampi spazi di utilizzo. Le immagini con icone sacre cedono il passo ad utili, e a volte indispensabili, oggetti della quotidianità come svuotatasche, piantine grasse o persino gadget personalizzati come new entry proposta nei matrimoni dell’anno dalla coppia reale William-Meghan oppure da quella “digitale 4.0” conSpazi maggiori di mercato per il segmento regalo che spazia dall’oggettistica per la casa, dalla cucina alla camera da letto, sino alle necessità personali in ambito lavoro o quelle per il tempo libero. Anche quì la strada tende per l’innovazione lasciando da parte le classiche forme come cornici o oggettistica in argento per incontrare la quotidianità.La, che registra il maggior trend di crescita per fatturato sul mercato degli ultimi anni, rappresenta la sezione aldi maggior interesse. Dalla tavola sino all’arredo complementare, la scelta è notevole.Collezioni colorate e materiali innovativi la fanno da padrona, mentre le forme si mischiano tra quelle tonde classiche e le squadrate più contemporanee.Il Salone ospiterà oltre 20mila visitarori di settore e nella quattro giorni si svolgeranno anche numerosi corsi di aggiornamento per tecniche di vendita e marketing, per vetriniste e wedding planner.