Vebo Award 2018

Venerdì 28 Settembre 2018, 14:40 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2018 14:50

Giunti al quarto anno isono diventati un appuntamento di riferimento per il settore e per tutti gli operatori. L’assegnazione dei riconoscimenti per le diverse categorie di aziende espositrici (casa, regalo, bomboniere) e per coloro che sono presenti in fiera (pubblico e stampa) è oramai un must della fiera espositiva di Napoli.La, che avviene durante la fiera a Napoli, rappresenta non solo una gratificazione per chi ha lavorato bene, ma soprattutto un’oppurtunità di visibilità che si prolunga così dalla presentazione delle collezioni 2019 ai rivenditori e negozianti sino all’offerta in vetrina per i compratori finali. Una campagna di comunicazione che garantisce e supporta le migliori tre aziende espositrici del segmenti bomboniera, regalo e casa presenti ale che coinvolge tutte le testate specializzate e le migliori riviste generaliste oltre il mondo del web e dei social.Tre le categorie in gara per le aziende espositrici: bomboniera, articolo regalo e casa.Saranno i giornalisti ospiti alad indicare con il proprio voto, nella giornata inaugurale, le tre nomination per ogni categoria, basandosi su qualità dei materiali, collezioni ed idee innovative. La somma dei voti raccolti determinerà la graduatoria per ciascuna sezione espositiva assegndo i premi in palio. Gli award saranno consegnati con una cerimonia di premiazione al(Sabato 6 ore 15.30 padiglione - 2 Sala seminari).Premiati a Napoli anche i migliori articoli di presentazione dedicati al2018.Award per la migliore opera giornalistica e anche per la miglior realizzazione editoriale dedicata al salone partenopeo. Una commissione, composta da giornalisti e da delegati dell’organizzazione del, giudicherà le azioni di comunicazione assegnando il premio durante la cerimonia di premiazione al Vebo 2018 (Sabato 6 ore 15.30 padiglione 2 - Sala seminari).