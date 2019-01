Giovedì 31 Gennaio 2019, 16:54

Continuano le anteprime cinematografiche con cui Il Mattino porta al cinema i fedeli lettori del suo sito. Domenica 3 febbraio, tocca a «10 giorni senza la mamma», un film di Alessandro Genovesi per tutta la famiglia, non a caso programato alle 11 di mattina all'Uci cinema di Marcianise.Carlo (Fabio De Luigi) lavora in un'azienda gestita dal poco illuminato Capo (Antonio Catania), che lo tiranneggia. A casa Carlo ha delegato integralmente a sua moglie Giulia (Valentina Lodovini), che ha abbandonato la carriera di avvocato per fare la mamma a tempo pieno, la gestione e l'educazione dei tre figli, rispettivamente di due, otto e tredici anni. Un bel giorno però Giulia decide di prendersi una vacanza di dieci giorni con sua sorella e il marito si trova sopraffatto dalla mole dei compiti che gli cade addosso. Per tentare di sopravvivere si farà aiutare da una «tata» (Diana Del Bufalo) trovata in extremis, ma le cose prenderanno una piega imprevista. È questo lo spunto di «10 giorni senza mamma», scritto (con Giovanni Bognetti) e diretto da Alessandro Genovesi, adattando ai nostri lidi una commedia argentina sullo stesso tema.