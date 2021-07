A Cannes una Palma anche per i fotografi: vince l'immagine «fiorita» di Sharon Stone

A Cannes anche i fotografi, che per due settimane presidiano il red carpet indossando il regolamentare smoking, hanno la loro "Palma d'oro": è il premio per la migliore immagine, la "photo des photos", istituito dal Festival e coordinato con passione da Nathalie Mercier. Ogni giorno, una giuria di giornalisti provenienti da vari Paesi del mondo seleziona i migliori scatti della sera prima e alla fine del Festival viene votata l'immagine più bella, quella destinata a rappresentare nel mondo l'edizione in corso. Sono tantissimi i fotografi che hanno partecipato al premio, consistente in una simbolica cassa di champagne. Quest'anno ha vinto una magnifica foto di Sharon Stone intitolata "Un fiore tra i fiori" e firmata dal fotografo Serge Arnal (Starface): la diva, acclamata sul red carpet, indossa uno spettacolare abito di tulle azzurro Dolce & Gabbana tempestato di rose, margherite, peonie, foglie. Un inno alla bellezza, un'immagine di ottimismo, allegria, speranza che ben rappresenta la 74ma edizione del Festival organizzata sotto la minaccia del covid per ricordare che il cinema è vivo, ha voglia di riprendersi e tutto il mondo ha fame di buoni film. Nei giorni del Festival Sharon ha illuminato la Croisette sfilando ogni sera sul red carpet, animando il gala AmFar contro l'Aids (che ha raccolto 11 milioni di dollari) e nella cerimonia di premiazione ha consegnato la Palma d'oro a Julia Ducournau per il film "Titane".

