«A casa tutti bene»: miglior serie dell'anno alla produzione di Muccino

Miglior Serie dell'anno è «A casa tutti bene», primo progetto per la tv di Gabriele Muccino, premiato dai giornalisti cinematografici italiani . A ritirare il premio più ambito sarà il regista romano che in conferenza stampa ha annunciato il via alle riprese della seconda stagione della serie Sky, previsto per il prossimo 6 giugno a Roma. Sempre per «A casa tutti bene» è stato assegnato un Nastro d'Argento a Sky come produttore della serie. La serie è una Sky Original, reboot dell'omonimo film di Muccino campione d'incassi del 2018, prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production - società di Leone Film Group e scritta da Gabriele Muccino insieme a Barbara Petronio. Si tratta di un family drama in otto episodi, con un grande cast corale che interpreta i membri di una numerosa famiglia nei suoi due rami al centro della storia, i Ristuccia e i Mariani. In ordine alfabetico protagonisti gli attori Francesco Acquaroli, Laura Adriani, Valerio Aprea, Euridice Axen, Maria Chiara Centorami, Silvia D'amico, Mariana Falace, Antonio Folletto, Federico Ielapi, Simone Liberati, Milena Mancini, Sveva Mariani, Emma Marrone, Francesco Martino, Alessio Moneta, Laura Morante, Francesco Scianna, Paola Sotgiu.

