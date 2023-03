A Positano le riprese della serie Netflix “Inganno”: ciak con Monica Guerritore tra vicoli e spiaggia

Ciak si gira a Positano dove sono in corso le riprese di Inganno, la serie Netflix prodotta da Cattleya disponibile sulla piattaforma in streaming nel 2024. E a Positano in questi giorni è comparsa anche la protagonista: Monica Guerritore che ha girato tra i vicoli che conducono alla spiaggia prima di trasferisi lungo la sponda.

La produzione ha allestito alcuni set tra i caratteristici vicoli di Positano uno dei quali nei pressi della galleria d'arte di Giancarlo Angeloni, autore perlatro di alcuni scatti.

Per la regia di Pappi Corsicato la pellicola ha come protagonisti Giacomo Gianniotti e Monica Guerritore. Un thriller sentimentale che racconta di un’appassionante relazione in equilibrio tra suspense, abbattimento dei tabù e verità scomode sull’amore.

Monica Guerritore, che a Positano ha girato diverse scene, interpreta la parte di Gabriella, una donna che possiede un lussuoso hotel in Costiera Amalfitana. incontrerà Elia (interpretato da Giacomo Gianniotti), un giovane affascinante e dallo spirito libero. Coetaneo del suo figlio maggiore. Madre di tre figli la sua vita cambierà quando incontrerà un uomo molto più giovane di lei.