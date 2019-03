De Sica: «Acchiappafantasmi a Napoli» diretto da suo figlio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 23 Marzo 2019, 11:09

Quest'anno niente cinepanettone per Christian De Sica. Piuttosto: dolcetto o scherzetto? Dopo i trionfi al botteghino della reunion con Massimo Boldi in «Amici come prima», infatti, il figlio del grande Vittorio punta su un fantasy partenopeo da mandare nelle sale per Halloween a cui sta lavorando in questi giorni tra una prova e l'altra di «Christian racconta Christian De Sica» lo spettacolo che lo porta in teatro a conversare con Pino Strabioli accompagnato da un'orchestra di 50 elementi diretta da Marco Tiso. Debutto il 30 marzo all'auditorium Parco della Musica di Roma.«Una sorta di horror comedy intitolata Sono solo fantasmi che girerò interamente a Napoli assieme a mio figlio Brando, su soggetto di Nicola Guaglianone».«Sto lavorando assieme a due giovani sceneggiatori, Luigi Di Capua del collettivo The Pills e Andra Passi. Nel film io, Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi siamo tre figli dello stesso padre, ma di madri diverse, che si ritrovano a Napoli per dividersi l'eredità. Davanti alla miseria del lascito, però, tentano di raggranellare qualche euro improvvisandosi ghostbuster, acchiappafantasmi, finendo però col risvegliare gli spettri veri. Uscirà ad ottobre».«Tutto quello che m'è capitato nella vita. La fregatura di essere stato concepito da mio padre a 51 anni e, quindi, di non averlo avuto accanto tutto il tempo che avrei voluto, ma anche l'enorme fortuna di aver potuto conoscere, grazie a lui, personaggi straordinari come Ava Gardner, Charlie Chaplin, Sophia Loren, Montgomery Clift. Perfino di cantare con Wanda Osiris. Diciamo che ho fatto il giro della morte, se è vero che da Chaplin mi sono ritrovato a lavorare con Boldi».