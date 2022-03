Adesso tutti possono schiaffeggiare Chris Rock: il gioco online che fa impazzire il web

Lo schiaffo alla notte degli Oscar è destinato a rimanere negli annali degli Academy Awards. Ma non solo. L'immagine di Will Smith che tira uno schiaffo a Chris Rock è subito diventata un meme che accompagnerà i due protagonisti a lungo. Ma l'evento ha fatto il giro del mondo e in molti cercano di cavalcare l'onda di una delle scene che rimarrà nella storia degli Oscar. Ed è così che nasce il gioco online che permette a tutti di schiaffeggiare la faccia sorridente di Chris Rock.

La scena della 94esima edizione degli Academy Awards rischia di restare un tormentone a lungo. Un po' come la premiazione di Roberto Benigni che scavalcò le poltroncine del Dolby Theatre di Los Angeles preceduto dal celebre «Roberto» di Sofia Loren. E proprio come quella scena memorabile, anche lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock è pronto a fare la storia degli Oscar.

Così, in men che non si dica, è nato anche un gioco che fa impazzire il web. «Quanto veloce puoi schiaffeggiare Chris Rock?». Il gioco è molto semplice con l'aiuto del mouse o del dito, se da smartphone, dovete puntare dritto al faccione sorridente di Chris Rock e il programma vi dirà a che velocità avete schiaffeggiato il comico irriverente.

Un gioco semplice e immediato che però sta catturando milioni di fan in tutto il mondo e che è approdato anche in Italia. La sfida a chi è tira lo schiaffo più potente è partita e in molti lo stanno già provando con grande divertimento. Provare per credere. Clicca qui per giocare.