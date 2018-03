Al Mav uno spettacolo per riscoprire la meraviglie delle antiche Ercolano e Pompei

Venerdì 9 Marzo 2018, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 19:29

ERCOLANO - Uno spettacolo itinerante per riscoprire le meraviglie delle antiche Ercolano e Pompei. È quello in programma domani sera alle 19 e alle 21 al Museo Archeologico Virtuale, promosso in collaborazione con Karma Arte Cultura e Teatro.Sullo sfondo delle nuove installazioni del Mav, il virtuale farà da cornice al reale. Sarà la Dea Ebe la traghettatrice che condurrà i visitatori fra le sale del museo, facendoli interagire sia con le installazioni che con gli attori.E lungo il percorso, tra coltri di fumo virtuali, proiezioni di terme e del foro, quadri che prendono vita, gli spettatori incontreranno i personaggi che hanno fatto la storia: da il Giovane che ricorderà l’eruzione del Vesuvio a un divertente Pisone, da una donna del foro alle seduzioni di una lupa fino allo scontro tra imperatore e gladiatore.Per informazioni si può consultare il sito www.karmacultura.it.