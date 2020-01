Aldo, Giovanni e Giacomo tornano insieme: «Il nostro nuovo film racconta l'amicizia, ma non solo»

LEGGI ANCHE

Sanremo 2020, 300mila euro per Roberto Benigni? «Una cifra adeguata». Ma la partecipazione sarebbe a rischio

Ultimo aggiornamento: 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gradito ritorno per tutti i fan:sono di nuovo insieme e giovedì prossimo uscirà al cinema "Odio l'estate" e per l'occasione il trio comico è stato ospite di Silvia Toffanin a, rivelando tanti aneddoti su un'amicizia che dura da 35 anni., dopo qualche anno, finalmente si sono riuniti. In questi anni, mentre Aldo Baglio ha continuato a fare cinema, Giacomo Poretti è diventato papà e si è dedicato al teatro, portando anche in scena la propria esperienza con la paternità. I tre ricordano in trasmissione il momento in cui si sono conosciuti: «Eravamo in Sardegna, in un villaggio turistico. Giacomo era il capo-villaggio, Aldo e Giovanni i due animatori». Tante esperienze di vita vissute insieme, alcune delle quali sono poi diventate una fonte per degli sketch: «Ricordate la pomeridiana in "Chiedimi se sono felice"? È successo davvero ad Aldo, dovevamo andare in scena e lui aveva dimenticato di quella replica non serale. Alla fine, Giacomo gli disse al telefono: "M...one, alza il c...o e sbrigati"».Si parla poi del film, a cominciare dal titolo: «Una scelta decisamente appropriata, anche se in realtà amiamo l'estate». Il tema principale è quello dell'amicizia, ma non è l'unico: «Affrontiamo tanti aspetti della vita». In studio arrivano anche Maria Di Biase e Lucia Mascino, che nel film interpretano rispettivamente le mogli di Giacomo e Aldo: «Lavorare con loro è stato stupendo, è un onore essere state scelte da miti della comicità come loro».