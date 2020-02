Aldo, Giovanni & Giacomo travolgono il box office con «Odio l'estate»

Aldo Giovanni & Giacomo travolgono il botteghino con la loro ultima commedia, Odio l'estate che nel primo weekend incassa 3.080.987 euro. E continua ad andare forte, sceso al nono posto della top ten ma con con un totale di 9.216.420, il film Me contro te - la vendetta del signor S interpretato dai giovanissimi youtuber Me contro Te. Secondo posto in classifica per Dolittle (2.016.854), terzo per il kolossal di guerra 1917 (4.354.862), quarto per Figli (2.580.587) seguito da Jojo Rabbit (2.941.187) e Il diritto di opporsi (548.856). Dopo i Me contro Te, la top ten registra l'ottimo risultato di Piccole donne (5.472.335), l'ascesa di Judy (312.734) e Underwater (249.313). Ultimo aggiornamento: 10:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA