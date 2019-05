Martedì 28 Maggio 2019, 20:58

Uscirà nelle sale il 31 ottobre, distribuito da Vision Distribution, il nuovo e attesissimo film di Alessandro Siani, “Il giorno più bello del mondo” prodotto da Bartleby Film con Vision Distribution in associazione con Buonaluna. Siani, che è autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Gianluca Ansanelli, ritornerà in sala con il suo quarto film da regista e protagonista, dopo l’ultimo successo di Mister Felicità che nel 2016 ha superato i 10 milioni di euro. L’attore avrà al fianco Stefania Spampinato, conosciuta per il suo ruolo di Carina De Luca nella fortunata serie americana Grey’s Anatomy e al debutto assoluto in un lungometraggio italiano, Giovanni Esposito e i piccoli Sara Ciocca e Leone Riva, per la prima volta sul grande schermo.