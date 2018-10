Siani, primi ciak con Spampinato per «Il giorno più bello del mondo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 11:00

C'è anche un volto noto proveniente da una serie tv americana di enorme successo come «Grey's anatomy» nel cast del nuovo film di Alessandro Siani, che per il ruolo della protagonista femminile del suo «Il giorno più bello del mondo» ha deciso di puntare sull'attrice siciliana Stefania Spampinato, l'interprete della ginecologa lesbica Carina DeLuca nel fortunato medical drama prodotto da Shonda Rhimes e giunto, ormai, alla quindicesima stagione. Accanto a Siani e alla Spampinato, che è al debutto assoluto in un lungometraggio italiano, ci sono anche Giovanni Esposito e i piccoli Sara Ciocca e Leone Riva.