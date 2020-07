L’Ischia Global Fest, una delle rassegne cinematografiche più importanti dell’estate, ha premiato le giornaliste di Sky tg24 Tonia Cartolano e Emanuela Ambrosino, entrambe campane, per il documentario “La nostra storia”.



Il documentario è il racconto dei terribili giorni della pandemia: oltre 100 giorni a partire da quando l’Italia scopre di avere il primo paziente positivo al Coronavirus. Il racconto del documentario parte proprio dal primo paziente, Mattia Maestri, che parla della sua esperienza.



Le due giornaliste, che hanno raccontato dal primo giorno il Coronavirus nel nostro Paese con collegamenti quotidiani dalla Lombardia, hanno raccolto testimonianze inedite di chi ha vissuto in prima linea la terribile esperienza della pandemia.



L'Ischia Global Film & Music Festival ha segnato la ripresa dell'arte e del cinema dopo i mesi di lockdown che hanno messo in ginocchio, tra i vari settori, anche quello della cultura e del mondo dello spettacolo. Ultimo aggiornamento: 14:27