Da Vico Equense al festival di Venezia: la 14enne Gaia Girace è «L'amica geniale»

Giovedì 23 Agosto 2018, 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICO EQUENSE - Semplice, riservata, determinata, con uno sguardo dall'intensità senza confini. Ha solo 14 anni e studia recitazione da due, ma le sue doti le hanno consetito di entrare nel cast de «L'amica geniale» nel ruolo di Lila, una delle due protagoniste. Lei è Gaia Girace, originaria di Vico Equense e cresciuta alla Scuola di cinema «La Ribalta» di Marianna De Martino. Il primo provino nella primavera dello scorso anno proprio presso la sede napolatana della scuola, poi le successive selezioni, fino a realizzare il sogno: entrare a far parte della serie tv tratta dal meraviglioso romanzo di Elena Ferrante.L'amica geniale sarà anche 75esima edizione del Festival del cinema di Venezia. All'evento Gaia sarà accompagnata dall'inseparabile mamma Eliana e da Marianna De Martino: lì le prime due puntate della serie saranno proiettate in anteprima dopo l’esperienza a Hollywood. Nella serie oltre a Lila, anche Rino, Stefano, Enzo, Alfonso, Gigliola, Carmela della Scuola di Cinema de La Ribalta.Maestro e punto di riferimento di Gaia è stato Francesco Campanile. Grazie alla sua bravura e all'energia che le ha trasmesso il gruppo di amici con cui condivideva l'esperienza di cinema ogni sabato, presso la sede di Castellammare di Stabia, Gaia ha cominciato il suo percorso con grande determinazione. Le selezioni sono durate otto mesi (sono stati fatti provini a quasi 9.000 bambini e 500 adulti da tutta la Campania), il lavoro sul set per lei è durato sei mesi. Un lungo periodo in cui Gaia ha mantenuto riservatezza, in coerenza con la semplicità e timidezza che la contraddistinguono e che si uniscono a una grande profondità d'animo.L'amica geniale è una serie in otto episodi, diretta da Saverio Costanzo, che racconta il primo dei quattro volumi di Elena Ferrante. Le riprese della serie sono state fatte tra Napoli e Caserta. Tra pochi giorni, la serie sarà presentata a Venezia.