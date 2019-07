Dal set de L'Amica Geniale a Vico Equense: «Tra noi una grande amicizia»

Martedì 30 Luglio 2019, 17:49

VICO EQUENSE «Il dono più prezioso che questa esperienza ci ha regalato è la profonda amicizia creatasi tra tutti». Rispondono in coro gli attori della fortunata serie televisiva «L'amica geniale». Nessun dubbio, dunque. Ed è ciò che emerge dalla complicità dei loro sguardi e dalla sintonia delle battute ironiche fatte con spontaneità e spensieratezza a margine del Social World Film Festival di Vico Equense. «Si è creata una grande armonia tra tutti, attori, regista, operatori di riprese e i tantissimi altri dello staff - racconta Giovanni Amura, che interpreta Stefano Carracci - Siamo diventati amici veri. Anche perché abbiamo fatto mesi di training prima di cominciare le riprese, attraverso i quali abbiamo avuto l'opportunità di conoscerci a fondo. Noi attori ci guardavamo intensamente negli occhi per comprendere i tanti perché dei nostri personaggi».Pienamente soddisfatti dell'esperienza vissuta, in queste settimane sono impegnati nella seconda avventura. «Stiamo facendo le riprese della seconda serie - continua - e per me rappresenta una sfida importante, perché il mio personaggio cambia, attraverserà parecchi stati d'animo».Alcuni già guardano al futuro, tutti sono intenzionati a continuare il percorso professionale nel cinema o nel teatro. Ed è fondamentale continuare a studiare.«Sono stati scelti, oltre che per la bravura, anche per l'aderenza ai personaggi che hanno interpretato. Per cui adesso dovranno continuare a studiare per acquisire quella capacità che consentirà loro di calarsi in qualsiasi ruolo», spiega Marianna De Martino, direttrice della scuola di recitazione La Ribalta che ha formato alcuni degli attori del cast.