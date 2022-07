«Dopo Spider Man divento un detective tra i mormoni»

Una folla di ragazzini a sventolare poster, magliette e gadget di Spider-Man nella speranza di un autografo, ieri mattina a Villa Arbusto, per l'apparizione di Andrew Garfield alla ventesima edizione dell'«Ischia global film & music fest» che chiude con la sua presenza. Il trentanovenne americano, protagonista dei due film sull'Uomo Ragno diretti da Marc Webb e di «Spider-Man: no way home» di Jon Watts, insieme ai colleghi di ragnatela Tom Holland e Tobey Maguire, è stato premiato ieri sera dal Festival diretto da Pascal Vicedomini con l'Ischia Legend Award. Dal 27 luglio sarà su Disney Plus, protagonista della serie in sette episodi «In nome del cielo - Under the banner of heaven» di Dustin Lance Black, basata sul romanzo omonimo di Jon Krakauer, scrittore che ha ispirato anche Sean Penn per «Into the wild».

È la sua prima volta a Ischia, Garfield?

«Ero già venuto qualche anno fa all'altro festival ideato da Pascal Vicedomini, Capri Hollywood, ma questa è la prima volta sull'isola verde e non vorrei essere in nessun altro posto al mondo. Sono grato a Pascal per avermi invitato a tornare: la bellezza dell'isola è sconvolgente, non soltanto per i suoi panorami, ma anche per le persone, il cibo, l'arte e la cultura che si respirano ovunque. Penso di aver mangiato il cibo migliore di tutta la mia vita. Il festival e l'isola ci stanno facendo sentire in famiglia, ci tengo a ringraziare tutti per questo».

Magari le è venuta voglia di lavorare con qualche regista italiano?

«Mi piacerebbe lavorare con Sorrentino, Guadagnino o Sollima. Ho vissuto tanto tra l'America e Londra, ma il posto in cui riesco a sentirmi più vivo è qui, in Italia, mi piacerebbe proprio trasferirmici. Vorrei anche imparare a parlare l'italiano, per il momento so soltanto ordinare una pizza, ma piano piano spero di fare progressi, anche se non sono molto studioso».

Su Disney Plus la vedremo nei panni sorprendenti di un detective mormone.

«In America le comunità dei mormoni sono parecchie. Io interpreto un detective mormone che deve indagare sull'omicidio, realmente accaduto nel 1984, di Brenda Wright Lafferty e della sua bambina. Durante le indagini, in cui le istituzioni cercano di addossare la colpa al marito innocente, scopro alcune verità nascoste nella comunità, che mi portano a mettere in dubbio la mia fede. Devo confessare che nella vita sono sempre stato credente, ma dopo questo ruolo e quello di compagno di Tammy Faye in Gli occhi di Tammy Faye a fianco di Jessica Chastain, in cui ero un predicatore corrotto, ho iniziato a mettere in discussione anche la mia stessa fede».

L'isola è invasa dai suoi giovani fans. Consigli per loro?

«Credo che oggi per i giovani sia molto difficile concentrarsi sulle cose veramente importanti, perché sono costantemente distratti. Devono tenere a mente che i social non rappresentano nulla di significativo nella vita, non sono importanti. L'arte, il cinema, l'amore, la natura, la musica, la creatività sono le cose fondamentali e rappresentano la vita vera. Questa settimana per me è stata una delle più sorprendenti della mia vita, perché mi sono sentito circondato di vita vera».

È una questione di priorità, insomma?

«Cerco di vivere mettendo da parte il mio ego e di rimanere concentrato su ciò che è importante. Bisogna cercare di godere la propria vita al meglio, perché è una ed è ricca di bellezza. Bisogna evitare di sprecare il proprio talento, qualunque esso sia. Io sono fortunato a ritrovarmi a un punto della carriera in cui posso dedicarmi a me stesso, ad avere dei cari amici e una famiglia alle spalle su cui poter contare: si assicurano che resti concentrato sulle cose giuste e se non lo faccio sono autorizzati a prendermi a schiaffi. Voglio godermi di più la vita e lavorare di meno, mangiare di più e, perché no, anche bere un pochino in più, perché non so cosa mi riserverà il futuro. Dieci anni fa, per esempio, non avrei mai immaginato di essere qui ad Ischia oggi».

Il Covid, la guerra in Ucraina... Come ha affrontato questo periodo strano e drammatico?

«Credo che il nostro compito, in questo momento, sia quello di avere il coraggio di ascoltare realmente il nostro cuore, se è spezzato dobbiamo consentirgli di esserlo, lasciamo che si spezzi senza imporci di essere forti. Lasciamogli compiere una discesa lenta, ma necessaria, verso il dolore. Non credo che scappare sia la soluzione, dobbiamo ascoltare la Terra e quello che sta vivendo. Mio fratello è pneumologo a Londra, lui rimane accanto alle persone in cura nel suo ospedale anche oltre i suoi turni di lavoro. Credo che abbiamo tanto bisogno di persone come mio fratello, di circondarci di amore».