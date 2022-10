Proprio quando Angela Lansbury, morta la scorsa settimana a 96 anni, divenne una grande star di Broadway negli anni '60, suo figlio, Anthony, si stava lanciando lungo un terrificante percorso di abuso di droghe - cannabis, eroina, LSD - che avrebbe causato la morte di più di uno dei suoi più cari amici adolescenti. Peggio ancora, sua figlia Deirdre - conosciuta come Didi - non solo era irrimediabilmente dipendente dalla droga, ma era anche caduta sotto l'incantesimo del famigerato leader della setta Charles Manson e dei suoi seguaci, che avrebbero continuato a compiere una serie di orribili omicidi. In effetti, la celebrità era un'esca per Manson, che si divertiva prendendo di mira giovani come Didi, sfruttando i loro soldi e la loro ingenuità. Vivendo nella foschia hippy della California intrisa di droga, i figli di Lansbury stavano andando in un abisso. Come disse l'attrice: "Alcuni dei miei più grandi trionfi . . . erano accompagnati dalle cose più orrende che accadevano a casa.'



Angela Lansbury morta, il patrimonio (stellare) della Signora Fletcher

L'attrice, nota al grande pubblico per aver interpretato la Signora in Giallo, sradicò la sua famiglia da Los Angeles e si trasferì nell'Irlanda rurale per salvarli, rischiando potenzialmente la sua carriera per farlo. Anthony e Didi erano i figli del suo secondo matrimonio con l'attore, agente e produttore Peter Shaw. La famiglia è sempre venuta prima per la Lansbury che ripeteva: «Apprezzo il mio matrimonio, la mia casa più di qualsiasi altra cosa. La mia famiglia, ovviamente, rende la mia felicità e quindi la coltivo e ci lavoro proprio come lavoro nella mia carriera". Eppure non si può negare che, nonostante tutta la sua attenzione per i suoi figli, la realtà di avere due genitori che lavoravano - anche attenti che si assicuravano che uno fosse sempre a casa quando l'altro era fuori casa - significava che i bambini venivano spesso lasciati con un tutore o istitutrice o, pericolosamente, libere di divertirsi.

Gli anni con Charles Manson

Lansbury, una star dello schermo dall'età di 18 anni - è stata nominata all'Oscar mentre era ancora adolescente per il ruolo di cameriera di Cockney in Gaslight del 1944 - aveva 41 anni quando ha vinto il suo primo Tony Award come migliore attrice per il suo ruolo da protagonista nel Musical di Broadway Mame nel 1966. Ma con il decollo della carriera della madre, i suoi figli adolescenti sono stati attratti dalle attrazioni illecite di Malibu. Tuttavia, la droga era forse il pericolo meno preoccupante per la giovane Didi. A soli 16 anni, con uno stile di vita sfrenato ed edonistico, era un obiettivo primario per Manson, che raccoglieva intorno a sé una folla impressionabile di giovani seguaci. Molti sono stati affascinati e sessualmente controllati da lui, o, per lo meno, sfruttati finanziariamente. Didi, che ora ha 69 anni, ha sempre mantenuto un pubblico silenzio sul suo tempo con Manson. L'autore Tom O'Neill le ha parlato durante la ricerca del suo libro Chaos: Charles Manson, The CIA And The Secret History Of The Sixties. Dice: 'Ho chiamato Didi nel 1999, per discutere del suo tempo con la famiglia Manson alla fine degli anni '60. Non era contenta di essere stata rintracciata. "Anche se ha ammesso di aver trascorso del tempo con Manson e gli altri, si è rifiutata di discutere i dettagli della sua esperienza con loro". Ma ci sono riferimenti intriganti a Didi nelle memorie del 2018 di Lynette "Squeaky" Fromme, il membro della famiglia Manson che nel 1975 tentò di attentare alla vita del presidente degli Stati Uniti Gerald Ford, guadagnandosi un posto dubbio nella storia come prima donna a tentare uccidere un presidente degli Stati Uniti in carica. Ha tirato fuori la pistola, ma non è riuscita a spremere un colpo.

Droga e carte di credito



Dopo aver scontato 34 anni di ergastolo, è stata rilasciata sulla parola nell'agosto 2009. "Nancy, un'altra seguace di Manson, e Deirdre venivano da Malibu, portando cibo dagli armadi dei loro genitori", ha scritto nel suo libro, Reflexion. "Le ragazze ci hanno anche presentato cannabis e LSD di alta qualità. Conoscevano tutti i migliori spacciatori del liceo. «Deirdre era di forte stirpe inglese-irlandese, resiliente e di buon carattere. Indossava jeans e morbide camicette - troppo avventurose per i vestiti - e sembrava una bambina quando sorrideva. "In un caldo pomeriggio, si è seduta sul nostro tetto strimpellando una chitarra e cantando tra sé e sé, mentre sotto, Charlie [Manson] e io ascoltavamo, e lui ha detto teneramente: "Guardala. È dieci volte l'attrice che sua madre è senza nemmeno provarci". Secondo il biografo di Manson Jeff Guinn, Deirdre ha usato la carta di credito di sua madre per fare shopping per Manson e la sua coorte.

L'omicidio di Sharon Tate



Quando le carte di credito sono state tagliate - presumibilmente dai suoi genitori preoccupati - la connessione con Manson è finita. Nell'estate del 1969 Manson e i suoi discepoli sottoposti al lavaggio del cervello commisero una serie di omicidi che avrebbero sconvolto il mondo, massacrando nove persone, inclusa l'attrice Sharon Tate, che era sposata con il regista Roman Polanski e incinta di otto mesi e mezzo del loro bambino. Angela Lansbury ha parlato raramente dell'agonia che questo quasi incidente deve aver generato. In un'intervista con il Mail nel 2005, avrebbe solo detto: "Lui [Manson] era un pazzo, ovviamente, ma deve aver avuto un modo con i giovani perché erano ipnotizzati da lui. "Quella volta è stata una pagina terribile nella storia sia della famiglia di Sharon Tate che della nostra, quindi non è qualcosa di cui parliamo davvero".

Il figlio tossicodipendente a 12 anni

Ma mentre Lansbury non ha mai descritto in dettaglio l'agonia di quegli anni Manson, ha parlato più apertamente della terrificante battaglia di suo figlio Anthony contro la dipendenza, ammettendo che entrambi i suoi figli più piccoli erano dipendenti dalle droghe pesanti in un'età spaventosamente giovane - solo 12 anni nel caso di Anthony . Ha parlato del calvario al Mail nel 2014, rabbrividendo quando le venne chiesto cosa avrebbe potuto essere. ‘Mi riempie di terrore. Peter e io non avevamo idea di cosa stesse succedendo. Ma poi non avevamo esperienza con le droghe. Non conoscevamo il significato di trovare una pipa in un cassetto. Perché dovremmo? “E quando l'abbiamo fatto, non sapevamo come aiutarli. Né c'erano allora esperti in grado di offrire consigli ai genitori di bambini di buona famiglia che facevano uso di droghe, e talvolta overdose. Era come un'epidemia.' Anthony in seguito ha ammesso che ciò che era iniziato con il fumo di marijuana a 12 anni aveva portato all'LSD e poi all'eroina. Tale era la dipendenza che avrebbe supplicato sua madre di dargli la sua "paghetta" in anticipo per ottenere la prossima dose.



L'incendio che distrusse la casa di Los Angeles

"I loro amici stavano morendo di overdose", ha detto Lansbury in una commovente intervista. 'Ho chiesto ai miei figli e hanno ammesso che stavano assumendo la stessa droga che stava uccidendo i loro amici. Non sono mai stata così spaventata in tutta la mia vita.' Nel disperato tentativo di aiutare, ma senza sapere cosa fare, un altro evento traumatico l'ha portata a trovare una soluzione. La casa di famiglia, una bella tenuta di tre acri a Malibu, è stata distrutta da un incendio nel 1970. Contemplando tutto ciò che era perduto, Lansbury si trasferì nella casa della famiglia di sua madre in Irlanda e giurò di ricominciare da capo.



La nuova vita



Andò prima in un angolo riposante della campagna di Cork dove trovò una casa (in seguito avrebbe costruito una seconda casa) prima che suo marito e i suoi figli si unissero a lei. Anthony - allora 18enne - era così dipendente dalle droghe che aveva bisogno di una barella quando scese dall'aereo. Didi aveva ancora solo 17 anni. Ci sono stati alti e bassi in Irlanda. Gli adolescenti hanno coltivato brevemente cannabis in soffitta. Ma la loro madre ha rifiutato qualsiasi lavoro per un anno, determinata ad aiutarli a disintossicarsi. Lei "teneva la casa", come diceva lei. E lì, i bambini alla fine si sono ripresi. Trasferirsi in Irlanda ha letteralmente salvato loro la vita. Come disse in seguito Lansbury: 'Certo, non ho dubbi che avremmo perso uno o entrambi i nostri due se non fossero stati trasferiti in un ambiente completamente diverso, la semplicità della vita in Irlanda. Alla fine abbiamo trovato un medico che ha prescritto il metadone, un sostituto dell'eroina, che ha aiutato con i sintomi di astinenza quando Anthony e Deirdre sono stati svezzati dalle droghe pesanti. Siamo stati molto, molto fortunati ad aver notato cosa stava succedendo appena in tempo.

La famosa chef irlandese Darina Allen fa parte della famiglia che ha accolto Lansbury nel loro hotel di campagna, Ballymaloe, e nella sua casa negli anni '70. «Amava così tanto l'Irlanda, si sentiva davvero a casa e l'ammiravamo enormemente per aver preso un anno dalla sua carriera in quel momento», dice Darina. Come scrisse il fratello di Angela, Edgar nel suo libro di memorie - The Magic Of Believing: A Lansbury Family Memoir - c'era una magia nell'isolato idillio irlandese, circondato da dolci colline e con giardini dove la famiglia coltivava i propri prodotti: "L'ambiente ha dimostrato di essere straordinariamente curativo per i figli di Angie e Peter.' Entrambi i bambini lavoravano nel rinomato hotel, Deirdre come cameriera, Anthony dietro il bancone. Quando sua madre stava camminando sul tappeto rosso per la premiere di Bedknobs And Broomsticks nel 1971, Anthony si era ripreso abbastanza per essere a Londra a pianificare la propria carriera davanti e dietro la telecamera. Alla fine ha diretto non meno di 68 episodi della sua serie La Signora i Giallo.