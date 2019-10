Angelina Jolie e la scelta della mastectomia: «Vedere crescere i figli e conoscere i miei nipoti»

Si è operata per poter crescere i figli e vedere i nipoti. La nota attrice hollywoodiana Angelina Jolie, ex moglie di Brad Pitt (che per lei al tempo lasciò Jennifer Aniston) spiega le ragioni per cui si è sottoposto prima a una mastectomia radicale e poi alla rimozione delle ovaie.

Il primo intervento è del 2013, seguito da quello di due anni dopo: le operazioni, ha spiegato Angelina, sono servite perché dopo la scomparsa della nonna, la madre e la zia per un male incurabile ha temuto di non poter vedere crescere i suoi figli e conoscere i nipoti.

Le esperienze l’hanno segnata: «Adesso sono dieci anni che ho perso mia madre – ha racconto al Times - Lei ha conosciuto solo alcuni dei suoi nipoti e spesso era troppo malata per poter giocare con loro. Ora per me è difficile pensare che quello che mi accade nella vita sia frutto di una scelta divina perché penso a quanto le vite dei miei figli avrebbero beneficiato di lei e quanto il suo amore e la sua protezione gli avrebbero fatto bene. Mia madre ha combattuto contro il cancro per un decennio ed è arrivata ai 50 anni. Mia nonna è morta quarantenne. Spero che le mie scelte mi permettano di vivere un po’ più a lungo di loro».

La sua è stata una scelta ponderata: «Ho fatto una scelta per aumentare le mie probabilità di poter vedere i miei figli (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne) diventare degli adulti e quelle di poter conoscere i miei nipoti. La mia speranza è quella che possano vivere il più a lungo possibile e che io possa esserci per loro».

