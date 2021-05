Anthony Hopkins a sorpresa twitta da un set fotografico: «Sono qui nella Bella Italia»

Anthony Hopkins a 83 anni non smette di stupire e di dimostrarsi sempre una spanna al di sopra di chiunque e di qualsiasi cosa. L’attore americano non ha voluto partecipare alla notte degli Oscar, e la sua assenza è stata molto notata, anche perché il premio per il migliore attore, a lui assegnato per “The Father”, è stato l’ultimo della cerimonia. L’artista ha preferito restare nel suo nativo Galles, e gli organizzatori degli Academy Awards hanno rifiutato di farlo partecipare via Zoom. Il giorno dopo, è comparso sui social, accennando qualche passo di danza con "the dancing queen" Salma Hayek, sulle note di “Dance Me to the End of Love “di Leonard Cohen. La location sembra essere la stessa sua casa nella campagna britannica.

Poi, improvvisamente, Anthony Hopkins viene avvistato a Cortona, dalle parti di Arezzo, qualche giorno fa. E c'è chi riesce a rubargli un selfie, da esporre come un trofeo sui social. Ma come? L’attore con due Oscar all’attivo snobba Hollywood e poi viene in vacanza in Italia? Non esattamente.

Oggi, nuovo colpo di scena. Anthony Hopkins twitta e allega un altro video in cui (sempre danzando sulle note della stessa canzone del cantautore scomparso nel 2016) si mostra durante una sessione fotografica per L’Uomo Vogue, in una località della penisola imprecisata (sarà ancora in Toscana?). E scrive, in italiano: Sono qui nella Bella Italia... Grazie L’Uomo Vogue, Luis Alberto Rodriguez, Beat Bolliger, Brioni, Armani, Loro Piana, and Zegna”. Seguono cuoricini e tricolore in bella vista. Se voleva stupire, c’è sicuramente riuscito. Chi non riuscisse ad avvistarlo, può consolarsi con “The Father”, in arrivo al cinema dal 20 maggio.