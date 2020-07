Cinema, arrivano risorse per le arene: dal Mibact 2 milioni per stagione estiva (gratis e a pagamento)

irmato il decreto da 22 milioni di euro per il ristoro dei mancati incassi da biglietteria delle sale e per sostenere la programmazione all’aperto nella stagione estiva. Risorse per le arene estive. Un tesoretto di 2 milioni di euro a sostegno della programmazione di cinema all'aperto. Lo ha deciso il ministero dei Beni culturali e del turismo . La quota per le sale sotto le stelle rientra nel nuovo pacchetto di risorse per le sale cinematografiche annunciato dal ministro Dario Franceschini che ha f

addoppiati fondi per le sale cinema e sostegno alla ripresa nella stagione estiva

Le risorse sono finalizzate a sostenere la programmazione estiva delle sale cinematografiche: più per gli esercenti che per le associazioni, viene precisato.

Le ultime risorse complessive di 22 milioni di euro

andranno a incrementare i 20 milioni già stanziati per sostenere le sale cinematografiche, duramente colpite dalla chiusura nel periodo del lockdown e che ora conoscono una lenta ripresa

Franceschini firmando il decreto che, dopo il primo stanziamento di 20 milioni con il decreto dello scorso 5 giugno, raddoppia con altri 20 milioni di euro le risorse, sempre a valere sul Fondo emergenza cinema e spettacolo, istituito con il DL Cura Italia.

«R», precisa il ministro.Sul tema delle arene estive, il decreto destina 2 milioni di euro al sostegno della lor programmazione nella stagione post- Covid . « Queste risorse verranno ripartite tra i beneficiari in parti uguali, entro il limite di 10.000 euro per ciascun beneficiario. Potranno presentare domanda i gestori delle sale cinematografiche che abbiano sede legale in Italia, siano in possesso della attestazione di regolarità contributiva e programmino nella sala all’aperto almeno 40 proiezioni, gratuite o a pagamento, tra il 15 giugno e il 30 settembre 2020».», commenta