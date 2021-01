L'attore Armie Hammer nella bufera, i messaggi choc: «Sono cannibale al 100%, vorrei mangiarti»

Armie Hammer, l'interprete di "Chiamami con il tuo nome", è cannibale? Se lo stanno chiedendo in molti su Twitter al punto da farlo finire in tendenza. Da attore avrà visto almeno una volta l'incredibile prova di Anthony Hopkins nei panni e con 'la fame' di Hannibal Lecter, ma stando ad alcune presunte chat, Hammer avrebbe l'intenzione di emulare più il personaggio che l'interprete. In rete, infatti, sono spuntati messaggi, a lui attribuiti, in cui si dichiarerebbe «Cannibale al 100%». Non si è certi della provenienza degli screenshot, ma la bufera ha comunque travolto l'attore statunitense.

Gli utenti dei social si sono divisi subito in chi lo condanna a prescindere e in chi è convinto che le chat siano un fake. Le accuse sono inquietanti: oltre a quella di cannibalismo c'è anche quella di vampirismo. Tra i primi a lanciare la notizia choc è stato il famoso sito americano "Just Jared": «Armie Hammer tra le tendenze di Twitter dopo che dei presunti messaggi sono finiti online. Anche se non possiamo condividere i presunti messaggi, c’è una frase che è diventata virale in questo momento. Si presume che lui abbia detto “Sono un cannibale al 100%” alla donna con cui chattava».

Multiple victims of Armie Hammer came out saying he used his fame to manipulate em to have sex, calling em "kitties" and drink their BLOOD, now WHAT IN HANNIBAL LECTER??? pic.twitter.com/LWxgZdXC4t — tevin 💀🔪 (@tevinauguste) January 10, 2021

«Oh Mio Dio. Questo mi ha eccitato tantissimo e sono confuso nel dirne il motivo. È davvero possibile?? Così eccitato. Al pensiero di tenere il tuo cuore e controllare quando batte. Sono un cannibale al 100%. Voglio mangiarti. Fa paura ammetterlo. Non l'ho mai ammesso prima. Ho estratto il cuore di un animale ancora vivo, una volta, e l'ho mangiato mentre era ancora caldo», è uno dei messaggi contenuti negli screenshot condivisi. Tanto è bastato per far sì che in molti credessero alla bufala. L'attore e il suo staff potrebbero intervenire presto per mettere a tacere le voci.

