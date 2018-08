Asia Argento, l'accusa del comico inglese Jeff Leach: «Mi mandò dei video in topless»

Dopo le accuse di Jimmy Bennett ci sono altri guai in vista per Asia Argento. Il comico inglese Jeff Leach aveva rivelato, già nel giugno scorso, di aver ricevuto un video in cui si vede Asia Argento in topless. Ora quelle dichiarazioni sono state ripescate e la storia, che risale ad alcuni anni fa, è finita sul sito del Daily mail. Dopo l'attore americano Jimmy Bennett, quindi, un'altra accusa arriva contro la figlia di Dario Argento diventata un'icona del Metoo, il movimento di denuncia delle molestie alle donne da parte di uomini di potere, dopo la sua denuncia al produttore americano Harvey Winstein per averla stuprata vent'anni fa.LEGGI ANCHE Asia Argento fuori da X Factor: per sostituirla un nome del passato Leach aveva raccontato l'aneddoto il 2 giugno scorso, durante una discussione su 'Legion of Skanks' riguardante l'arresto di Harvey Weinstein, avvenuto in quei giorni. Aveva detto di essere rimasto un pò interdetto quando aveva ricevuto il video da Asia Argento, anche perché in quel momento era con la sua ragazza e perciò si era arrabbiato e aveva scritto all'attrice che non poteva mandargli filmati hot.