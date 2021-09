Asia Argento e Riccardo Scamarcio insieme nel thriller Interstate: l'annuncio a Toronto

Asia Argento e Riccardo Scamarcio reciteranno per la prima volta insieme nel thriller soprannaturale Interstate, a fianco del rapper francese JoeyStarr. Presentato oggi ai compratori del mercato del Toronto International FilmFestival, il film - in fase di preproduzione e pronto per le riprese - racconterà la crisi esistenziale di un sicario francese (JoeyStarr) che decide di abbandonare il crimine, tradire il suo capo (Scamarcio) e fuggire dal paese portando con sé la donna di cui è innamorato (Argento). Alla regia ci sarà Jean Luc Herbulot, il cui film d’azione Saloum sarà presentato il prossimo 16 settembre nella sezione “Midnight Madness” del festival di Toronto, mentre il copione è firmato da Anthony Jaswinski, già autore dell’horror Paradise Beach - Dentro l’incubo. La produzione di Interstate inizierà questo inverno, per un’uscita prevista alla fine del 2022.

