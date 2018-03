Asia Argento, accuse dopo i David: «Grazie per non avermi invitata»

Giovedì 22 Marzo 2018, 14:33 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2018 14:33

Pungente come sempre Asia Argento, che in un tweet pubblicato poco fa sul suo profilo ufficiale ha commentato a suo modo il mancato invito alla cerimonia dei David, che ha visto in passerella molti volti noti dello spettacolo.«Ringrazio i David Di Donatello di non avermi invitata e nemmeno citata ieri sera», ha scritto infatti l'attrice, «Fiera di non appartenere alla cricca ipocrita ed omertosa del cinema italiano. THE REVOLUTION WILL NOT BE TELEVISED».Un post immediatamente notato e commentato dai suoi numerosi follower, a cui non è sfuggito del resto neanche il commento che Asia ha fatto quindi a Sergio Mattarella, che dal suo account aveva ringraziato «le donne che hanno denunciato». La ceelbre figlia d'arte ha infatti prontamente retwittato aggiungendo un chiarissimo «Prego».