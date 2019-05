Asif Kapadia conquista il festival di Cannes: «Il mio Diego è il re del caos»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Maggio 2019, 12:00

CANNES - Diego non ha visto ancora il film che Asif Kapadia gli ha dedicato. Ma ha visto le foto dei suoi amici Fernando Signorini e Dani Arcucci in smoking sul tappeto rosso del Palazzo del cinema e non ha resistito. Ha preso il telefono e li ha chiamati ridendo: «Scommetto che quei vestiti eleganti non sono i vostri...». Diego non c'è, ma tutti a Cannes parlano di lui. Il regista premio Oscar per «Amy» specializzato in documentari sui grandi personaggi dello show business, il suo montatore very british Chris King e, soprattutto, il preparatore atletico e il biografo ufficiale. Fernando e Dani, i compagni di una vita straordinaria. I testimoni di trionfi stellari e cadute rovinose. Sono loro a conoscere nel profondo la sua anima divisa in due. «Con Diego andrei in capo al mondo, con Maradona non farei un passo» dice Signorini nel documentario che porta il nome del Pibe e uscirà in Italia per tre giorni, dal 23 al 25 settembre. Alla proiezione ufficiale gli applausi sono stati entusiastici. A undici anni dal film che Kusturica dedicò al dio del pallone, la Croisette si è fatta incantare nuovamente dal suo genio ribelle. Chi è veramente Maradona, Signorini? «È la reincarnazione di Ulisse, un uomo intelligentissimo e astuto, imprevedibile e inafferabile come le sue giocate». «È nuovo e antico, capace di cambiare pelle come un serpente restando nell'intimo sempre la stessa persona, dice Arcucci che non se la sente di paragonarlo a nessun calciatore passato e presente: «Messi gli assomiglia molto, ma non ha la sua personalità esplosiva. Oggi un ragazzo delle favelas che si permette di attaccare il Papa e il presidente degli Stati Uniti non troverebbe spazi. Oggi vanno di moda personaggi politicamente corretti come Ronaldo, non ci sarebbe posto per un altro Diego».