All'Asilo Filangieri di Napoli incontro sul regisa tedesco Christoph Schlingensief: sarà proiettato il suo film «Terror 2000»

L'Asilo, in collaborazione con il Ministero della Cultura della Renania Settentrionale Vestfalia e con l'associazione culturale Capribatterie, martedì 14 dicembre alle ore 20 nella sala cinema ospiterà una presentazione sul lavoro dell'attivista, regista e artista tedesco Christoph Schlingensief.

APPROFONDIMENTI IL CINEMA Golden Globe, le nomination: Sorrentino candidato tra i migliori film... LA RASSEGNA A Napoli la rassegna «Europa - Cinema al femminile», in... LA DELUSIONE European Film Awards, Sorrentino fuori dai premi: l'Italia resta...

L'evento sarà introdotto dal media artist Claus Föttinger insieme con l'artista e scienziata dei media Susanne Ristow ed il critico d'arte Martin Bochynek.

Claus Föttinger, artista visivo di Norimberga, interverrà sull'opera di Schlingensief con un focus sulla serie Contagio JB21, incentrata sul potere contagioso delle idee artistiche di Joseph Beuys e altri artivisti Fluxus, e sulla serie televisiva U3000: un mix selvaggio e anarchico di reality show, teatro politico con l'adattamento di Fluxus.

L'evento proseguirà con un dibattito moderato e tradotto da Susanne Ristow (aka Doc Su) con alcuni attivisti dell’Ex Asilo ed il pubblico. Sarà poi il momento della proiezione del lungometraggio «Terror 2000» (1992) di Schlingensief che sarà proiettato in versione integrale, in lingua tedesca, con sottotitoli in italiano.

L'asilo ha fortemente voluto questo evento per raccontare il lavoro e l'urgenza di uno dei registi tedeschi più visionari la cui opera mantiene quel sapore grottesco che lo connota e lo rende unico nella sua produzione culturale.

Christoph Schlingensief, autore regista attivo nel campo dell'audiovisivo e del teatro, esordisce al pubblico nel 1983 con il film Tunguska – Die Kisten sind da, che ottiene il favore della critica. La prima parte della sua carriera è caratterizzata da un'intensa attività nel campo della cinematografia: aproduttore indipendente di pellicole dal carattere provocatorio come la trilogia della Germania composta da tre lungometraggi: Hundert Jahre Adolf Hitler nel 1989. Das deutsche Kettensägenmassaker nel 1990 e nel 1992 Terror 2000.

Nel 1993 il suo esordio a teatro alla Volksbühne di Berlino dove firma la regia di Jahre Cdu – Spiel ohne Grenzen. Schlingensief verrà poi considerato uno dei personaggi di spicco del teatro tedesco contemporaneo. Ma ad affascinarlo, non è solo il teatro inteso nella sua accezione più classica, la sua creatività si intensifica e si esprime anche nella performing art dove l'artista esprime la sua poetica concretizzandola in alcune installazioni ed eventi performativi creati ed agiti su tutto il territorio tedesco.

L'asilo, ex sede del Forum delle Culture, dal 2 marzo 2012 è uno spazio aperto dove si va consolidando una pratica di gestione condivisa e partecipata di uno spazio pubblico dedicato alla cultura, in analogia con gli usi civici: una diversa fruizione di un bene pubblico, non più basata sull’assegnazione ad un determinato soggetto privato, ma aperto a tutti quei soggetti che lavorano nel campo dell’arte, della cultura e dello spettacolo che, in maniera partecipata e trasparente, attraverso un’assemblea pubblica, condividono i progetti e coabitano gli spazi.