Avatar: La via dell' Acqua, ecco l'attesissimo trailer del nuovo film di James Cameron

Sono passati più di 10 anni dall'arrivo nelle sale di tutto il mondo di Avatar, capolavoro di James Cameron che ha riformulato totalmente il concetto di esperienza cinematografica. All'epoca dell'uscita, nel 2009, fu una delle poche pellicole proiettate in 3D ed in IMax. Questo portò ad un importante salto in avanti per quanto riguarda il modo in cui lo spettatore riusciva ad interagire con il film, diventandone sempre più partecipe. Il coinvolgimento e la nuova esperienza attirò milioni di persone al cinema, rendendo Avatar il film più visto di sempre con un incasso record di $ 2 847 379 794. Divenne un vero e proprio fenomeno di massa, assicurandosi ben 4 sequel.

Al momento, sono previsti 5 capitoli complessivi, di cui uno in uscita il prossimo dicembre (Avatar 2) e un altro che, a quanto pare, sembra essere in fase avanzata di realizzazione (Avatar 3). Il trailer di Avatar: La via dell'Acqua è stato proiettato per la prima volta nei cinema italiani lo scorso 4 maggio, in occasione dell' uscita nelle sale di Doctor Strange: Nel Multiverso della Follia. È arrivato online nelle scorse ore mostrando come, James Cameron continui a farsi portatore di un modo di fare cinema sempre più capace di affidarsi alle tecnologie moderne attraverso l'aiuto di Cgi e postproduzione.

Dopo più di un decennio di attesa, mancano solo alcuni mesi all'uscita nelle sale di Avatar: La via dell' Acqua. Un ritorno più che gradito nel mondo di Pandora, dove gli eventi saranno ambientati di 10 anni dopo la fine del primo film. La pellicola interessa non solo gli appassionati della saga, ma gli amanti del cinema in generale. Il lungo periodo di gestazione del film, secondo quanto trapelato, è stato legato alla voglia del regista di sperimentare tecniche sempre più innovative e avanguardistiche. Già dal trailer si può notare quanto la maggior parte delle riprese siano state fatte sott'acqua. Insomma, già dalle prime immagini possiamo facilmente capire quanto Avatar: La via dell' Acqua non abbia assolutamente voglia di deludere le aspettative del pubblico. Il film arriverà nelle sale italiane il 14 dicembre.