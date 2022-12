Riuscirà «Avatar: La via dell'acqua» a superare se stesso, a diventare il nuovo film più visto di sempre e a salvare il cinema in sala? Le premesse ci sono tutte, anche se la partenza del secondo blockbuster della saga di James Cameron sul pianeta Pandora non ha fatto dappertutto i fuochi d'artificio come i produttori si auguravano: 434 milioni di dollari totali (una cifra in linea con le aspettative stimate prima del lancio, ma in lieve calo rispetto alle previsioni degli analisti), mentre in Italia il film ha mantenuto le promesse ed è stato il miglior incasso del 2022 nel primo weekend, con quasi 10 milioni di euro (9 milioni 982 mila spettatori, per l'esattezza), con oltre 1 milione 132mila presenze in cinque giorni e un incremento del 123.8 per cento di pubblico rispetto alla settimana precedente. Nel mondo, il botteghino di «La via dell'acqua», girato in 3D, nel cast Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Kate Winslet, va dai 134 milioni incassati in America ai 24 della Corea del Sud, dai 19 della Francia ai 19,9 in Germania, dai 14 milioni nel Regno Unito ai 12 in Messico. Delude invece la Cina, con soli 57 milioni di incasso a fronte dei 262 milioni di dollari del primo «Avatar», tredici anni fa. Ma non va trascurato che sull'affluenza nelle sale di quell'immenso paese pesano ancora le restrizioni per la pandemia di Covid, portando ad accessi nettamente al di sotto delle previsioni di poche settimana fa, così come il risultato francese è stato senz'altro penalizzato dalla finale dei Mondiali di calcio in Qatar, giocata dai «Bleus» fino all'ultimo respiro e seguita dal 68 per cento della platea televisiva d'Oltralpe.

Ha il suo peso anche la lunghezza del film, tre ore e dodici minuti, che ha necessariamente ridimensionato il numero degli spettacoli in sala. Il franchise di «Avatar» ha, comunque, il passo lungo del maratoneta e la Disney che lo distribuisce non si mostra preoccupata: con una concorrenza praticamente inesistente e uscite a tappeto su schermi Imax, i giorni clou delle feste tra Natale e Capodanno dovrebbero essere particolarmente redditizi. L'obiettivo finale resta quello di eguagliare il record di 2,9 miliardi di dollari al box office del primo film sul popolo Na'vi, o almeno di piazzarsi ai primi posti della classifica globale. Secondo lo stesso Cameron, per diventare finanziariamente sostenibile «La via dell'acqua» dovrebbe sul lungo periodo superare «Star Wars: Il risveglio della forza» e «Avengers: Infinity War», ovvero il quarto e il quinto incasso complessivo nella storia di Hollywood. Solo così si potrebbe garantire l'uscita del terzo, quarto e quinto titolo della saga, già scritti e pronti per essere portati sul set.

In ogni caso, alle spalle del nuovo «Avatar» nessun film se la passa bene. Arrancano anche i titoli da Oscar come «The Fabelmans» di Spielberg che in casa ha racimolato 8,5 milioni di dollari, un vero flop, e «The Banshees of Inisherin» di Martin McDonagh, già molto premiato nei festival, con una cifra di poco superiore, 8,7 milioni. Ha retto il passo del botteghino per parecchie settimane, invece, «Black Panther - Wakanda Forever» con 786 milioni di dollari di incasso globali. Il sequel, distribuito da The Walt Disney Company, uno dei più attesi della stagione, arrivava dopo lo shock della scomparsa prematura di Chadwick Boseman, che era stato un carismatico re T'Challa-Black Panther nel film del 2018 vincitore di tre premi Oscar, morto a 43 anni per un cancro al colon. Ryan Cooger, regista della saga che ha incassato con il primo episodio oltre un miliardo e 345 milioni di dollari nel mondo, ha spiegato: «Avevamo parlato a lungo, io e Chad, di dove portare il personaggio e la trama di questa storia. Lui faceva parte del franchise e ci siamo resi conto che la cosa giusta da fare era continuare. Quando Chad ci ha lasciato abbiamo trasformato Black Panther in una celebrazione sua e di Wakanda». Nella storia, tutta al femminile, la regina Ramonda (Angela Bassett) con tutta la famiglia deve elaborare il lutto della drammatica scomparsa di T'Challa e cercare di difendere il regno dalle mire del resto delle potenze mondiali e guidare la figlia minore Shuri (Letizia Wright), nell'assunzione di pesanti responsabilità. La comparsa di un nuovo pericolo incarnato da Namor porta la reggente Shuri, la vedova di re T'Challa, War Dog Nokia (Lupita Nyong'o) e le loro donne guerriere, le Dora Milaje, ad accantonare mestizie e crisi personali per il bene comune. Ancora il regista: «Anche ritrovarsi insieme sul set è stato emozionante, sentivamo un senso di perdita per la morte di Chad, ma sapevamo che potevamo affrontarlo insieme. E avevamo l'energia per accogliere i nuovi membri del cast».