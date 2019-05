Avengers: Endgame è troppo lungo, i fan chiedono le pause al cinema

Mercoledì 1 Maggio 2019, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2019 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, nuovo film sui supereroi Marvel della Disney,. La pellicola è tra i film più lunghi di sempre sul grande schermo:Rex Cinema a Elland, West Yorkshire e il Cinema Plaza a Skipton, nel North Yorkshire, sono alcuni tra i cinema che hanno scelto di fermare le proiezioni a metà film in modo che i clienti possano utilizzare i servizi igienici. Ma nessuna grande catena di cinema britannica o americana offre attualmente intervalli dopo che Joe Russo, uno dei co-direttori, ha detto che sperava che il suo lavoro venisse proiettato senza interruzioni.- ha dichiarato Russo - Non bere né bere niente dopo la mezzanotte del giorno prima di vedere il film, e starai bene». Ma molti fan si stanno lamentando. Alcuni si sono rivolti a Runpee, una nuova app che consiglia il momento migliore per uscire dalla sala film senza perdere nulla di fondamentale nella trama.Gli intervalli erano una caratteristica standard dell'esperienza cinematografica negli anni 50 e 60, dando agli ospiti il ​​tempo di comprare un altro gelato mentre il proiezionista cambiava pellicola. Tuttavia, l'abitudine si è in gran parte attenuata con il passaggio del cinema al digitale.Lo statista Randal Olson ha studiato i 25 film più popolari di ogni anno dal 1931. La sua ricerca ha stabilito che i film tra gli anni 2000 e 2010 erano in media dieci minuti più lunghi rispetto all'inizio degli anni 80. Tuttavia hanno all'incirca la stessa durata delle proiezioni principali della fine degli anni 50 e 60, tra cui Lawrence d'Arabia (3 ore e 36 minuti) e Ben Hur (3 ore e 32 minuti)., l'ultimo film della serie di supereroi Marvel, ha già superato Star Wars e James Bond e continua a guidare gli incassi al botteghino. In Italia nei primi 5 giorni il film Marvel Studios ha raggiunto un incasso complessivo di 17 milioni 434 mila euro, divenendo già da ora il film più visto nel 2019 in Italia. Solo nel week end ha guadagnato più di 12 milioni con la media di 10.418 euro su 1.164 sale. E con 5.2 milioni nelle prime 24 ore, è il secondo opening più alto di sempre in Italia, il più alto di sempre per Disney Italia, e il miglior esordio di tutti i tempi per una produzione internazionale in Italia