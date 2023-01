Da «La vita bugiarda degli adulti» al film di Paladino: il giovane talento di Azzurra Mennella

Dopo averla apprezzata nel ruolo di Ida nella serie Netflix “La vita bugiarda degli adulti” - diretta da Edoardo De Angelis e tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, la napoletana Azzurra Mennella sarà Francesca nel film di Mimmo Paladino “La Divina Cometa” (presentato alla scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma).

«Ogni volta che mi ritrovo su un set, le emozioni che provo sono indescrivibili. Sento il cuore a mille, ma nonostante la forte emozione, riesco a sentirmi subito a mio agio ed il set diventa la mia seconda casa. Lavorare ne “La vita bugiarda degli adulti” mi ha fatto sentire parte di un bellissimo progetto, di un bellissimo sogno. Per quanto concerne il film di Paladino è stata per me una gioia infinita. Amo Dante e non potevo credere che ero proprio io a dare voce e passione a Francesca. Abbiamo presentato il film al festival di Roma ad ottobre ed essere al fianco di personaggi speciali come Mimmo Paladino e Toni Servillo e tanti altri è stato un onore ed un immenso piacere», ha commentato la quindicenne napoletana, giovanissimo talento dell’Agenzia PM5 Talent di Peppe Mastrocinque.

Azzurra Mennella, classe 2007, dal 2018 frequenta l’Università del Cinema di Napoli. Ha esordito sul piccolo schermo nel 2021 nella serie “Il Commissario Ricciardi” nel ruolo di Maria Carmela Iovine da bambina, protagonista di puntata dell’episodio 6 “In fondo al tuo cuore”. Nel 2022 viene scelta per interpretare Angioletta, protagonista di puntata del settimo episodio di “Mina settembre”. Il 2023 si apre con “La vita bugiarda degli adulti” per poi proseguire con altri progetti, tra questi il film “La Divina Cometa”.