Bebo Storti: «Berlusconi mi ha scippato il bunga bunga, dovrebbe pagarmi i diritti»

Giovedì 23 Maggio 2019, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2019 12:58

«Berlusconi mi ha scippato la barzelleta su bunga bunga, dovrebbe pagarci i diritti». A rivelarlo in un'intervista aè Bebo Storti, attore e autore.«La barzelletta di Berlusconi sul bunga bunga, con Bondi e Cicchitto in Africa (raccontata anche l’altro giorno in un fuori onda televisivo), è una storiella che avevamo ideato con Gabriele Salvatores durante un tour teatrale nel 1985. Lo spettacolo si chiamava Comedians. In scena la raccontavano Antonio Catania e Claudio Bisio. C'erano tre anonimi malcapitati che precipitavano in un villaggio africano. E il capo villaggio chiedeva: «Morte o bunga bunga?».Bebo Storti non ci sta: «E' uno scippo vero e proprio, Berlusocni dovrebbe pagarci i diritti ogni volta che la racconta».