Bella Thorne premiata da Pornhub: da star della Disney a regista per adulti

Disney, sarà insignita del riconoscimento il mese prossimo durante il 2nd Annual Pornhub Awards Show grazie al lavoro da regista nella pellicola "Her & Him". Bella Thorne sarà premiata da Pornhub , la piattaforma dedicata a video e film porno, per il suo debutto come regista di film per adulti. Stando a quanto riferisce "TmZ", l'attrice, ex stellina della, sarà insignita del riconoscimento il mese prossimo durante il 2nd Annual Pornhub Awards Show grazie al lavoro da regista nella pellicola "Her & Him".

Sabato 28 Settembre 2019, 14:14 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGI ANCHE:La trama del film, che vede protagonisti le star del porno Abella Danger e Small Hands, parla di un ragazzo che si imbatte a sorpresa in un messaggio sul telefono della ragazza. Un "incidente" che porterà a un incontro sessuale spinto. Un grande esordio alla regia per Bella Thorne , immediatamente premiata grazie alla sua opera prima. La fidanzata didel duo musicale- sembra essersi davvero messa alle spalle il passato da attrice per bambini, diventando una regista per "adulti".